Getxo persigue la colocación de cristales y pinchos en los muros 'antirrobos' La Policía Local informará al Ayuntamiento para que abra expedientes a los vecinos que todavía cuentan con tapias que no cumplen con la ordenanza urbanística

Leire Pérez Getxo Lunes, 1 de septiembre 2025, 18:04

Los muros de viviendas unifamiliares terminados en superficies irregulares y cristales rotos, así como las vallas de pinchos, tienen los días contados en Getxo. La Policía Local informará al área de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento sobre aquellas casas que todavía cuentan con este tipo de tapias para evitar el acceso de ladrones. El objetivo es que se les abra un expediente que les obligue a retirar los elementos punzantes y ejecutar después otro acabado. Según ha explicado el responsable de la cartera urbanística, Iñigo Urkitza, hay «algunas denuncias» en el Ayuntamiento y también se ha requerido «ya a algunos propietarios que las retiren». «Hemos pedido a los agentes que en sus rutinas los vigilen para que después pueda acudir la parte técnica del Consistorio», afirmó.

En la localidad costera perduran todavía este tipo de muretes levantados hace décadas– hoy en día la normativa urbanística recoge los requisitos que deben cumplir para dar una homogeneidad al municipio–. Sobre todo se construyeron en los barrios más rurales y como forma de disuadir a los amigos de lo ajeno. Antaño era habitual que los albañiles colocasen trozos de botellas y otro tipo de vidrios en las terminaciones. También pinchos.

Si bien la instalación de estas piezas, aunque puede salvar de sufrir un susto a los residentes, también puede llevar a un quebradero de cabeza. Si un ladrón intenta acceder a la propiedad y por accidente se corta, podría interponer una denuncia. De igual forma que si un perro muerde dentro de su propiedad a una persona ajena.

EH Bildu lleva «cuatro años» solicitando al Ejecutivo local que actúe para sancionar a aquellos getxotararras que no cumplen la ordenanza municipal. «En enero nos digeronque se iban a llevar a cabo trabajos de inspección por todo el municipio». Desde la coalición abertzale censuraron que el Ejecutivo local, en manos de PNV y PSE, dice que «sí, pero luego lo va retrasando». «Es distinto que se haga una inspección a viviendas concretas y que los agentes avisen cuando ven un muro de este tipo a que el Ayuntamiento lidere la realización de un inventario para conocer las zonas exactas en las que hay, si es en puntos concretos o por todo el municipio», explicó el portavoz de la formación, Ibon Rodríguez. «Llevamos más de cuatro años denunciando estas irregularidades. Hay un murete así al lado del Ayuntamiento. Lleva años..., nos hemos quejado pero no se hace nada», recordó el edil.

Andra Mari

Rodríguez mencionó que es la «segunda ocasión» en lo que va de año que su grupo político lleva el asunto a comisión. «Una arquitecta municipal advirtió la legislatura pasada que en zonas como Andra Mari y en las estradas es muy común», reveló. «¿Habéis ilustrado a la policía en cómo son este tipo de muros o tendrán que ir a buscarlos sin saber?», preguntó, para después afirmar que «no nos parece tan difícil que sea un técnico municipal el que se de una vuelta y vea cómo están las vallas». «En una semana creemos que podría estar hecho», afirmó Rodríguez.