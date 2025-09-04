Getxo duplica el número de multas a coches abandonados

Leire Pérez Getxo Jueves, 4 de septiembre 2025, 19:39 Comenta Compartir

La falta de aparcamiento es uno de los problemas que más preocupa a los vecinos en Getxo, por detrás de la delincuencia y la vivienda. Y que más de uno deje lo que se considera como un residuo sólido urbano ocupando una plaza en vez de llevarlo al desguace es algo que crispa y mucho a los residentes. Para poner remedio a la dejadez, pero también a la cara dura de los propietarios, la Policía Local de Getxo está intensificando el número de controles sobre vehículos que están en presunto estado de abandono. No hará la vista gorda con los coches que superen los 30 días estacionados en el mismo lugar.

El año pasado los agentes duplicaron el número de denuncias. De 34 en 2023 se pasaron a 62, según se desprenden de datos incluidos en el último balance policial. También crecieron durante el último ejercicio del que hay cifras el número de inspecciones. Los agentes tramitaron 158 expedientes. Casi medio centenar fueron archivados después de que el propietario llevase el vehículo al desguace o al menos lo retirase del lugar en el que llevaba más de un mes estacionado. Treinta y seis fueron finalmente trasladados al depósito por haber sido abandonados una vez se completó la tramitación. Una tónica similar se mantiene en lo que va de año.

Los residuos solidos urbanos, también aquellos vehículos que están inadecuadamente estacionados, terminan en el depósito municipal que está en el interior del parking de la comisaría de la guardia urbana. El Consistorio ofrece la posibilidad a los getxotarras, antes de que la grúa actúe, de quedarse con el vehículo para su destrucción. El titular lo debe ceder de forma voluntaria para que posteriormente la guardia urbana formalice su baja en el depósito. Según recuerdan, «siempre que esté en zona pública, la policía lo puede retirar con la grúa». En ese caso, el ciudadano deberá abonar los gastos de la grúa.

La institución local anima a los vecinos a colaborar y denunciar la existencia de coches que lleven más días de lo permitido en el mismo lugar. Cuando esté más de dos meses en el parking municipal, se haya dejado en la vía pública más de 30 días con un estado de dejadez demostrable o sin placas de matrícula, se notificará al propietario para que en quince días lo retire y abone las tasas correspondientes.

Licitación

El Ayuntamiento de Getxo ha sacado este año a concurso el servicio por valor de 980.080 euros para los próximos cuatro años. La nueva empresa comenzó a retirar vehículos de las calles el pasado mes de julio. El servicio tiene que estar disponible las 24 horas del día y no puede tardar más de 30 minutos desde que lo haya solicitado la Policía Local.

Según explicaron desde el área, la partida de este año se incrementa alrededor de 40.000 euros al año para «actualizar los IPCS de los último cuatro años», puesto que el anterior contrato es de entonces. Desde el PP se censuró que «todos los años se sube y no se gasta».

Temas

Getxo

Aparcamiento

Residuos