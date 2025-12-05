ERNE solicita pistolas de gas pimienta para la Policía Local de Getxo

Leire Pérez Getxo Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:16 Comenta Compartir

El sindicato ERNE ha pedido este viernes al Ayuntamiento de Getxo que dote a los agentes de la Policía Local de pistolas de gas pimienta. En opinión de la central, la solicitud realizada a la Concejalía de Seguridad Ciudadana y a la Jefatura de la Policía Local, permitiría solventar los episodios violentos de los últimos meses que, en algunos casos, han generado situaciones de grave riesgo. Para los uniformados, de esta forma, contarían con herramientas que les permitan intervenir «con mayor seguridad». El último incidente violento se ha registrado esta misma, cuando una patrulla impidió un apuñalamiento en Algorta. Los agentes al frente del centro de coordinación policial advirtieron a sus compañeros en la calle de que estaban contemplando en directo como un hombre portaba un cuchillo en la mano y se dirigía a acuchillar a otro.

Tanto ERNE como ESAN llevan años requiriendo al Consistorio que adquieran pistolas taser con las que «dar una respuesta adecuada y proporcional», pero de momento, su solicitud no ha sido aprobada. El PP sugirió en 2023 equipar a los agentes con estos recursos para mejorar la seguridad pública.