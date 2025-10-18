El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre, en el centro de la imagen, junto a su 'número dos', Inaxio Uriarte, en un pleno celebrado este año. Leire Pérez

La alcaldesa de Getxo pierde el pulso con su 'número 2', que vuelve a su cargo

El Ayuntamiento anuncia el regreso de Uriarte a pesar de que la propia regidora pidió su salida al PNV por los escándalos que le salpican

David S. Olabarri

David S. Olabarri

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:53

Comenta

La crisis interna del equipo de Gobierno del ayuntamiento de Getxo se saldó ayer con un claro ganador: el concejal del PNV Inaxio Uriarte, que ... volverá al Consistorio tras meses apartado de la primera línea pública tras diversos escándalos que han causado un profundo malestar entre los vecinos de la margen derecha y también entre simpatizantes del partido jeltzale. El consistorio anunció ayer que Uriarte, un hombre con mucha influencia desde hace décadas en las esferas de poder del PNV, volverá al equipo de gobierno la próxima semana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así quedarían las pensiones mínimas en 2026
  2. 2

    Retenía a su madre de 84 años en un caserío de Bilbao entre basura y gatos muertos
  3. 3

    «No he venido a robar ni a saquear»: el alcalde de Sestao hace pública su última nómina para desmentir un bulo
  4. 4 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  5. 5

    El aterrador testimonio de una víctima de Epstein: «El príncipe Andrés acarició mis pies y lamió mis arcos»
  6. 6

    La buena hora de Eder Sarabia
  7. 7

    Las monjas del Sanatorio Bilbaíno estudian la venta o traspaso de su clínica de Indautxu
  8. 8

    Sanidad apunta a los vascos que viven en otras regiones como otra clave del desfase
  9. 9

    Un vecino conflictivo: acusado del homicidio de un joven del Pagasarri y absuelto
  10. 10

    Suspendido el juicio por el niño de 11 años que murió tras ser atropellado en Aulesti

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La alcaldesa de Getxo pierde el pulso con su 'número 2', que vuelve a su cargo

La alcaldesa de Getxo pierde el pulso con su &#039;número 2&#039;, que vuelve a su cargo