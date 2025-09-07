El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urko, de seis años, posa con la primera captura del día con su monitor, José Luis. J. A.

Una mañana de mubles y mojarras en la Ría

La Escuela de Pesca vuelve al muelle bilbaíno de Ripa de la mano del Consorcio de Aguas y la Federación Bizkaina

Julio Arrieta

Julio Arrieta

Domingo, 7 de septiembre 2025, 18:32

Amets, de seis años, miraba a la mojarra de respetable tamaño que acababa de pescar con una mezcla de curiosidad y desconfianza que le llevaba ... a mantener la caña, de cuyo sedal y anzuelo pendía el pez coleando, a distancia pero bien agarrada, a mitad de camino entre el triunfo y la prudencia. Desde el puente del Arenal, el público casual que había asistido a la captura aplaudía. Amets tiene 6 años y la suya era la segunda pieza que había picado en la nueva temporada de la Escuela de Pesca para niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 16 años que cada año monta en el muelle bilbaíno de Ripa el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, junto con la Federación Bizkaina de Pesca, que empezó ayer. La actividad, que es gratuita, se realiza todos los domingos de 11.30 horas a 13.30 horas, hasta el 9 de noviembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «En Bilbao tenemos que vender caro para poder ganar dinero»
  2. 2 El mapa de la despoblación en Bizkaia. Consulta aquí tu municipio
  3. 3 Sylvan Adams, propietario del Israel Premier Tech: «Euskadi es un bastión de activistas de extrema izquierda y separatistas»
  4. 4

    Un autobús se queda encajado en un túnel en Getxo
  5. 5

    Chequeo a los retos de la educación en Euskadi: «Los alumnos ya no prestan atención más de diez minutos seguidos en clase»
  6. 6

    «Que la izquierda diga que no hay problemas con la inmigración da munición a la extrema derecha»
  7. 7 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la Vuelta
  8. 8

    «No odio a los niños ni soy despiadada. Pero no quiero tener hijos»
  9. 9

    El Ministerio calcula que el tren Bilbao-Castro cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander
  10. 10 Los marineros que cantaron el himno del Athletic en un avión secuestrado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Una mañana de mubles y mojarras en la Ría

Una mañana de mubles y mojarras en la Ría