Selección natural

La consorte mía tenía una empresa de transporte. Tenía camiones, vamos. Y menudo lío que era aquello. Cuando un chófer caía de baja o se ... jubilaba había que contratar a otro, cosa dificilísima, y el nuevo tenía que hacer al menos un viaje con su predecesor, o con uno de los veteranos, para que conociese la ruta, las dinámicas de cada cargador, las mañas para salir de imprevistos y las rarezas del negocio en general. Que esto no es poner el GPS y listo.

Ya, que menudo descubrimiento, dirá usted. Que en todos lados se hacen así las cosas por purita lógica. Que cuando alguien entra a laborar a un sitio nuevo normalmente se solapa en el tiempo con su predecesor o predecesora, o con alguien que ande al tanto de los usos y costumbres locales, para ir poniéndose al día, familiarizándose con el negociado. Y, al mismo tiempo, ese ingreso previo al relevo garantiza que cuando la persona titular curse baja no se quede el tinglado cojo, sin sucesión, baldío y a la intemperie.

Bueno, pues pamplinas. Cosas anticuadas. Melindres característicos de generaciones clasicotas para quienes el delicioso sigue siendo un bollo de crema o un 'petit suisse'. Algo arcaico. En organizaciones contemporáneas con maquinaria de precisión bien engrasada no hacen falta estas prevenciones pacatas. Ahí está, nada menos, la oficina municipal de Proyectos Estratégicos de Bilbao, descabezada desde noviembre. Su coordinador, artífice y factótum, se fue a dirigir Ría 2000 hace más de cuatro meses y aún no tiene relevo. Para qué. Que tampoco se manejan aquí asuntos que avancen a un ritmo vertiginoso en el tiempo: la llegada del TAV y la nueva estación de Abando (década arriba, década abajo), los soterramientos ferroviarios en Zorroza (ídem), la estrategia urbana de Bilbao, el apoyo a los desarrollos de Zorrozaurre y Punta Zorroza... Asuntos no acuciantes que por lo que se ve van solos. Además, estos periodos de incertidumbre y de verlas venir en los entornos laborales ponen en tensión a los equipos, que así cultivan la resiliencia, la flema y la santa conformidad.

Hay otro efecto positivo de este entumecimiento, de que se vaya sin prisa en los relevos relevantes: favorece que se pueda ser muy cuidadoso en el proceso de selección. Hay, en fin, tiempo de sobra para cotejar perfiles tanto en instancias intramunicipales como extramunicipales de cara a que la sucesión discurra por los cauces adecuados en términos de idoneidad técnica. Para manejar currículums que satisfagan a las distintas instancias que hay que satisfacer. Este contentar a varias bandas es también cosa que promueve los procesos dilatados, los tiempos espaciosos, holgados. Procesos 'slow'.

Cambiando de tema. El Ayuntamiento de Bilbao, además, está haciendo una apuesta audaz por surtir a la Administración de perfiles transversales en cada vez más niveles de mando. Hay que tener en cuenta que un buen número de altos cargos se han ido jubilando en los últimos años, personas con un bagaje técnico relevante, con visión histórica y con reputación contrastada entre las contratas, que sabían que era gente inchuleable, que ahí no podían andarse con picardías. Pero era gente muy encasillada, claro. Con un trazo más de competencias que de astucias. Frente a eso, llegan nuevos perfiles más versátiles, de lealtad contrastada durante años de militancia en las formaciones gobernantes y a menudo con experiencia en cometidos dispares y heterogéneos vinculados a la cosa pública, trayectoria que imprime carácter y propicia una formación vasta y multidisciplinar. Impregnan estos perfiles cada vez más capas de la Administración, de esta y de otras. Podría decirse que de todas.

Y así se va reconfigurando, adaptando a la levedad del mundo moderno, el poder público, el que garantiza derechos, redistribuye riqueza y sostiene la civilización y la calidad de vida de todos y todas.

Por cierto, un saludo a los camioneros y a quienes aprenden a hacer cosas.