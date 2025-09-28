¿Sabían que en la plaza Pedro Eguillor ya hay una fuente?

El Ayuntamiento de Bilbao tiene dos millones de euros para gastarse en lo que tú quieras. Son los presupuestos participativos. Este año la gente ha ... hecho 492 propuestas que luego los expertos municipales han depurado hasta dejar 50. Es que, de saque, se sugieren algunas pajaradas, cosas imposibles, redundantes, qué se yo. Ya sabes cómo es la gente. Hay que poner orden ahí, vamos. Analizar la cosa de forma minuciosa para que todo tenga sentido y las iniciativas en liza sean sensatas y coherentes, no vaya a colarse alguna 'mingada'.

Pues esta semana se ha abierto el plazo para la votación popular y se han hecho públicas las 50 alternativas seleccionadas para gastarse esos dos millones, dinerín que va a dar para hacer unas cuantas. Una de ellas es instalar una fuente en la plaza Pedro Eguillor. Ya sabes, la plaza que está detrás del Carlton. La del Lepanto. Esa que tiene como elemento central, estructura preeminente, rasgo característico, una fuente imponente. La fuente que hay allí es una pieza monumental y granítica, y el caño sale de las fauces de un león orgulloso. Es un conjunto muy patricio, una presencia señorial. Yo creo que la fuente es más conocida que el nombre de la plaza, porque normalmente quedamos donde la fuente, no en la plaza Pedro Eguillor. Menuda fuente guapa que es esa.

Bueno, pues uno de los proyectos de los presupuestos participativos es, ya digo, 'Instalar una fuente en la Plaza Pedro Eguillor'. ¿Estará junto a la que hay? ¿Rivalizará con ella en porte y grandeza? Creía yo que respondería a todas estas preguntas el apartado que acompaña a cada proyecto de los presupuestos participativos, donde se ofrece una descripción de cada iniciativa. La descripción es: 'Instalar una fuente en la Plaza Pedro Eguillor'. Por si no te había quedado claro.

A mí, claramente, es la propuesta que más me gusta de todas porque me gustan mucho las fuentes, al poder uno refrescarse gratis en ellas. Incluso podrían instalarse más en el mismo sitio y hacer aquí con fuentes una composición parecida a la que hay en el Bellas Artes con farolas. Un bosque de fuentes. Podría llamarse la plaza de los chorros, o plaza de las fuentes chorras.

También me gusta ese misterio que rodea al tema. ¿La nueva fuente será gemela de la existente? ¿O será una de esas que se ponen durante el verano, esmirriada, enclenque en comparación con la aristocrática presencia actual? ¿Habrá más demanda ahí que en otros puntos de la ciudad del líquido elemento que justifique la redundancia 'fuenteril'? ¿Se entablará entre ambos elementos un diálogo, una conexión, algo? Yo al menos estoy intrigadísimo.

Los presupuestos participativos también están bien porque favorecen la colaboración entre las personas y engrasan las relaciones humanas. Es que, que salga una cosa u otra, un proyecto u otro, depende mucho de que los proponentes tengan grupos de WhatsApp extensos y poder de convocatoria. Hay muchos grupos de padres haciendo campaña por la mejora de varios patios de colegios. Como uno sea un rancio, un asocial y un rarete, de poco le valdrá tener una buena idea, que muy probablemente no se la va a votar nadie.

Si sale lo de instalar una fuente en la plaza de la fuente, yo propondría el próximo año instalar un Ayuntamiento en la plaza del Ayuntamiento. Esto, un Ayuntamiento, es un sitio donde manejan el presupuesto, el fondo común, con cuidado minucioso, con innegociable rigurosidad. Donde siempre se da prioridad al interés general. Es un sitio lleno de gente comprometida con la redistribución de la riqueza, con la atención a quien más lo necesita, con la resolución de problemas y con la anticipación a pifias futuras. Es donde están los servidores públicos trabajando incansables para el resto. Es donde ponen fuentes también, claro está.