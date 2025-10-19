El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Luis Ángel Gómez

Se rifa una trepanación

Cuando el ministerio le dijo a Euskadi que no hace bien las cuentas no cayó en que aquí tenemos un superordenador cuántico

Luis López

Luis López

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:03

Comenta

Pues fuimos el otro día a una pizzería y le pregunté al camarero por el tamaño de la pizza. Lo normal. Para saber cuántas pizzas ... pedir. Me respondió que venían cortadas en ocho trozos. En ocho trozos. La respuesta, ya se ve, fue muy poco informativa para lo que eran nuestras inquietudes. Y qué replicas a eso. No vas a ponerte a argumentar evidencias como que las fracciones en las que se divide un todo no son determinantes para conocer la dimensión de ese todo, sino que es la dimensión del todo la que determina el tamaño, que no el número, de las porciones. Tampoco me puse a pedir explicaciones sobre el diámetro, el radio o la circunferencia del comestible. Cómo le iba a meter en ese brete al camarero, a darle esa tabarraza. Me habría trepanado la cocorota con una de esas ruedas cortadoras que teníamos sobre la mesa, y tendría mucha razón en hacerlo. Así que simplemente le repregunté si las pizzas daban para comer uno o dos comensales. Dijo que según lo que coma cada uno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El apartahotel junto al BEC ofrecerá alojamientos a partir de 900 euros al mes
  2. 2

    Investigan a una mujer por abandonar a su bebé en Santutxu
  3. 3 Euskadi no asistió al pleno en el que se aprobó que pagase 169 millones a otras comunidades
  4. 4 Andy confirma una agresión física de Lucas durante su última gira como dúo
  5. 5

    «Un albañil cobra más que un notario, viene otra burbuja por los costes de construcción»
  6. 6 ¿Es posible la reconciliación de Amaia Montero con Cayetana Guillén Cuervo tras su regreso a La Oreja de Van Gogh?
  7. 7

    Trump y Maduro concentran tropas en el Caribe y se preparan para la guerra
  8. 8 La Ertzaintza desmantela dos plantaciones de marihuana en Erandio y Lezama
  9. 9 El restaurante de Bilbao donde es muy difícil elegir entre el rodaballo o la chuleta
  10. 10

    Cae una banda criminal tras robar a plena luz del día en tres viviendas de Amorebieta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Se rifa una trepanación

Se rifa una trepanación