Furia en Madrid, aburrimiento aquí

La ferocidad en el debate nacional es aquí sosiego y modorra, aunque lo mismo nos llevan las dos cosas al mismo sitio

Luis López

Luis López

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:08

El miércoles fui al Ayuntamiento de Bilbao porque había una comisión municipal y de camino se me ocurrió una idea buenísima: poner en la radio ... la sesión de control al Gobierno de la nación. Mamma mía. Qué precisa combinación de trolas, ocurrencias y chistecitos. Qué sucesión de monólogos precocinados, ovaciones, abucheos y lanzamiento de cadáveres palestinos. Qué espectáculo atroz. Qué montón de trampas y trucos de trileros, de furia y de grandilocuencia chorra. Qué enorme túrmix polarizadora, como dice el profeta Zarracina.

