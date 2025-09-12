El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Bilbao de Luis Gómez

¿Hacia dónde se encamina el emporio gastronómico de Ledesma?

Luis Gómez

Luis Gómez

Viernes, 12 de septiembre 2025, 15:51

Ledesma lleva camino, si no lo es ya, de convertirse en el principal emporio gastronómico de la capital vizcaína. En una de las grandes avenidas ... de culinarias. El Grupo Bilbao Berria abrió las puertas de Brasadero horas antes de que Marijaia elevara sus brazos al cielo. El nuevo restaurante de Iñaki Lasa, el tercero que monta en Ledesma –el cuarto, el Basuki, opera en Juan de Ajuriaguerra–, ocupa la zona más castiza de Ledesma y replica el espíritu de «los viejos asadores, pero con un aire moderno». Ha nacido con una pequeña carta que van a ir «moviendo bastante», esgrime Lasa, heredero de una de las sagas familiares más importantes del mundo de los fogones bilbaínos. «En invierno, cuando empiece la temporada de verduras, abundarán las alcachofas, los espárragos, los guisantes...», abunda. El local, con techos extraordinariamente altos, incorpora mesas redondas de hasta para ocho comensales y una librería al estilo y semejanza de los salones de nuestras casas que confiere ese punto de privacidad.

