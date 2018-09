Laespada se presenta a las primarias del PSE para la candidatura a diputada general de Bizkaia Teresa Laespada, actual diputada foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. / E. C. Plantea un proyecto de marcado corte feminista y que apuesta por un gobierno «que piense en las personas, no en los territorios» SOLANGE VÁZQUEZ Viernes, 21 septiembre 2018, 10:23

Teresa Laespada, actual diputada foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, ha anunciado hoy que se presentará a las primarias del PSE-EE para ser candidata a diputada general de Bizkaia. Esta misma tarde, a las 16.00 horas,formalizará en la sede vizcaína de los socialistas los trámites necesarios para emprender este camino, según ha informado en un comunicado la propia Laespada, que propone una candidatura «en sintonía con el proyecto socialista de Pedro Sánchez e Idoia Mendia», con principios de igualdad y feminismo y «que mira a la militancia».

Al anunciar sus aspiraciones de ser la sucesora de Carlos Totorika, ha agradecido la multitud de apoyos de compañeras y compañeros de partido que la han animado a dar este paso. Asimismo, ha manifestado su apuesta por un posicionamiento político marcadamente feminista. A su entender, ha llegado «el momento de dar un paso adelante», porque no se puede entender «el socialismo sin el feminismo», pero tampoco «el feminismo sin el socialismo». «Es el momento de que las mujeres ocupemos las responsabilidades que nos corresponden por derecho, por nuestra valía y por nuestra capacidad. Me presento por todas aquellas que en su día no lo pudieron hacer», ha subrayado.

Asimismo, ha planteado la necesidad de «un gobierno que piense en las personas, no en los territorios». «Quiero una Bizkaia preocupada y ocupada fundamentalmente en los problemas que nos afectan como ciudadanía. Quiero poner los derechos históricos al servicio de la ciudadanía vizcaína. Quiero más política social, más política para las personas y menos debates identitarios que nos dividen como sociedad», ha añadido.

Nacida en Bilbao, licenciada en Ciencias Políticas y Sociología y Doctora en Sociología por la Universidad de Deusto, Laespada ocupa su actual cargo en la institución foral desde julio de 2015. También forma parte de la Ejecutiva de PSE-EE como responsable del Área de Movimientos Sociales, Gestión de la Diversidad e Igualdad y ha sido parlamentaria vasca.