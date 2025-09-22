Los juzgados vascos refuerzan su seguridad con un sistema que permite buscar objetos y colores concretos en las cámaras

Los juzgados de Euskadi han reforzado su seguridad con un nuevo sistema que moderniza las técnicas hasta ahora empleadas y que se implementará en dos ... fases. La primera ya ha finalizado y se basa en la actualización del circuito cerrado de televisión. Quedan por renovar las más de 700 cámaras repartidas por los edificios judiciales de los tres territorios por otras que permitan, entre otras funciones, detectar objetos y colores concretos, como vehículos o prendas de ropa, lo que facilitará la detección de individuos en caso de que sea necesario.

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha visitado esta mañana el centro de control de videovigilancia del Palacio de Justicia de Bilbao y ha explicado que la modernización del sistema «supone una simplificación e inmediatez en la labor diaria de los trabajadores», al tiempo que ha señalado que con este proyecto, «Euskadi se sitúa a la vanguardia de la modernización de la videovigilancia judicial».

San José ha puntualizado que la propuesta abarca «todos los palacios de justicia de Euskadi de los tres territorios con el objetivo de ofrecer un servicio más eficaz, seguro y plenamente adaptado a las necesidades actuales, porque no debemos olvidar que la Justicia es un servicio público esencial al servicio de la ciudadanía». Y que servirá para «garantizar que quienes trabajan y acuden a diario a los servicios judiciales lo hagan en un entorno más seguro y protegido».

4 millones de inversión

Tras más de dos décadas de funcionamiento, el anterior sistema de videovigilancia analógico había alcanzado el final de su vida útil, «dificultando el mantenimiento por la falta de repuestos y limitando las capacidades de control al carecer de tecnologías de análisis y gestión de imágenes», apuntan fuentes del departamento. Las nuevas cámaras que renovarán en Bizkaia, Álava y Gipuzkoa incorporarán analíticas avanzadas que facilitarán la identificación de incidentes y la gestión de emergencias.

La implementación del sistema que acaba de presentarse se realizó mientras el antiguo seguía funcionando, permitiendo la convivencia entre ambos para garantizar la seguridad de los edificios antes de proceder a desconectarlo para poder trabajar únicamente con el actual. La inversión total destinada al proyecto es de 4 millones.