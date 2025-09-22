El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La consejera de Justicia, María Jesús San José (a la izquierda), visita la sala de control de videovigilancia en los juzgados de Bilbao. Jordi Alemany

Los juzgados vascos refuerzan su seguridad con un sistema que permite buscar objetos y colores concretos en las cámaras

La modernización de las técnicas hasta ahora empleadas permitirá simplificar la labor de los trabajadores

Alba Peláez

Alba Peláez

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:15

Los juzgados de Euskadi han reforzado su seguridad con un nuevo sistema que moderniza las técnicas hasta ahora empleadas y que se implementará en dos ... fases. La primera ya ha finalizado y se basa en la actualización del circuito cerrado de televisión. Quedan por renovar las más de 700 cámaras repartidas por los edificios judiciales de los tres territorios por otras que permitan, entre otras funciones, detectar objetos y colores concretos, como vehículos o prendas de ropa, lo que facilitará la detección de individuos en caso de que sea necesario.

