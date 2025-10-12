La inversión familiar se va a pisos baratos en los barrios Los alquileres han subido mucho más en las zonas más pobres, lo que dispara la rentabilidad pero agrava las desigualdades

Luis López Domingo, 12 de octubre 2025, 01:10 Comenta Compartir

Es un clásico de las clases medias meter los ahorros en un piso que luego quede para los hijos. A menudo, ese piso se pone en alquiler y la hipoteca se va pagando con la renta. Pues eso sigue siendo así, pero ahora adaptada la maniobra a las particularidades del momento. «Estos pequeños inversores buscan viviendas lo más baratas posibles y en los barrios», revela Ana Acasuso, vicepresidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Bizkaia.

Tiene mucha lógica desde un punto de vista inversor. Porque es mucho más rentable alquilar un piso que ha costado 200.000 euros por 900 al mes, que uno de 500.000 por 1.200. Son matemáticas básicas, y así están las cosas. «Han subido mucho más los alquileres más baratos», detalla la experta. Un ejemplo: en 2016 la renta de un arrendamiento en Otxarkoaga, uno de los barrios más pobres de la ciudad, estaba de media en 543 euros mensuales; en 2024, último dato disponible en las estadísticas oficiales del Gobierno vasco, se había disparado a 786. Esto es, un 45% más. Mientras, en Abando e Indautxu, los barrios más ricos, se ha pasado en este mismo periodo de tiempo de 908 a 1.174 euros, un 29% más.

Pero es que, además, esos 1.174 euros que se paga de media por el alquiler en las zonas más pudientes de la ciudad sólo suponen un 49% más de lo que se paga en Otxarkoaga. Es bastante diferencia, sí. Pero mucha menos que entre el precio compra de los pisos, porque uno en el barrio más pobre cuesta, como mucho, la mitad que en el más rico. A menudo, solo la tercera parte.

Acasuso certifica que en el centro de Bilbao hay interés de fondos de inversión por edificios enteros, un bien muy escaso. Por eso cuando sale algo el precio se dispara y estas zonas cada vez se hacen más inaccesibles para las rentas medias. Pero es que lo que está ocurriendo en los barrios con la llegada de los pequeños y medianos inversores en busca de chollos también dispara los precios de los mercados que deberían ser más accesibles. Y, una vez más, el resultado final es que se ensancha la brecha entre ricos y pobres, y aumentan las desigualdades. Porque las rentas medias y bajas cada vez deben dedicar más a pagar el alquiler o la hipoteca, de modo que se les reduce la renta disponible.

Además, todo esto ocurre al mismo tiempo que, por otros motivos, aumenta también la brecha entre los ingresos de unas y otras zonas. Según los últimos datos disponibles, en Abando la renta familiar media se ha disparado en los últimos años muy por encima del IPC y ha superado los 94.000 euros. En Otxarkoaga la mejora no llega a cubrir la subida de la cesta de la compra y se queda en poco más de 27.200 euros anuales.

De fondo, la consideración social de la vivienda, es decir, entender los pisos como algo más que bienes de consumo en cuyo precio rigen únicamente las leyes del mercado. Las promociones protegidas con sus distintas fórmulas han aliviado algo el problema. Pero más allá de eso, en las últimas décadas las administraciones no han dado con la clave para contener precios y garantizar derechos pese a la extensa producción de planes, estudios, proyectos y normas.

Temas

Abando