«Inteligencia Artificial y Ciencias de la Salud son campos donde Deusto puede crecer»

Juan José Etxeberria (Tolosa, 1966) cumple dos años como rector de la Universidad de Deusto. Para afrontar la segunda mitad de su mandato, que finaliza ... en 2027, acaba de acometer una profunda remodelación de su equipo, con cambios en varios vicerrectorados y en el decanato de algunas de las principales facultades, como Deusto Business School e Ingeniería.

- ¿Había algo que no funcionaba en su equipo anterior?

- No, no. Estos son procesos normales de cambio en la Universidad. Los dos o tres vicerrectores que he cambiado eran gente que ya llevaba diez años. Los decanos lo mismo, ha sido también algo natural.

- Uno de los vicerrectorados que cambia de manos es el de Transformación Digital. Imagino que tendrá mucho trabajo...

- Sí, es fundamental que podamos abordar todo lo que tiene que ver con transformación digital y con Inteligencia Artificial (IA). Es algo que afecta no sólo a la docencia, sino a procesos de investigación, a la gestión, a la administración...

- ¿Qué pasos están dando?

- Hemos creado un grupo de trabajo en el que están todas las facultades para que guíen a la Universidad en este campo con tres principios. Uno es el humanismo y la equidad. La tecnología tiene que estar al servicio de la humanidad. El segundo, lógicamente, es la ética en el uso de la IA. Ojalá sepamos hacer un uso transparente y honesto de ella, y eso supone que hay que asegurar la privacidad, algo que a veces no es claro. Y el tercero es la formación, capacitar a toda la comunidad universitaria en el manejo de la IA.

- ¿Detectan mucho uso del Chat GPT entre el alumnado?

- Sí, lo utilizan constantemente. Y eso nos obliga a plantear cambios metodológicos porque ahora mismo te pueden hacer un trabajo de fin de grado con Chat GPT y no lo sabes. Tendremos que buscar otras metodologías, otras formas de hacer exámenes...

- ¿Pero todo eso no está sucediendo ya?

- Sí, por eso tenemos el grupo de trabajo que he mencionado. Estamos dando cursos no sólo al personal, sino también a estudiantes, de cómo utilizar la IA y hacerlo bien, de forma correcta.

- ¿Se plantean crear nuevos grados en el ámbito de la IA, la transformación digital...?

- Creo que sí es un campo en el que podemos crecer, al igual que hemos hecho en los últimos años en otros dos ámbitos que fueron apuestas estratégicas: Ingeniería y Ciencias de la Salud. Ya teníamos Psicología, pero hemos incorporado Medicina, Enfermería, Fisioterapia...

- ¿Qué tal están respondiendo esas carreras?

- En Ciencias de la Salud hemos pasado de 1.154 estudiantes en el curso 2020/21 a 2.197 este año. Hemos duplicado los alumnos, es increíble. Y en Ingenierías pasamos de 1.172 a 1.728. Lo lógico sería pensar que otras áreas como Economía o Derecho hubieran bajado, pero no ha sido así.

- ¿Prevén crecer más?

- Seguramente en Ciencias de la Salud podamos desarrollar nuevos grados. En Ingeniería me resulta más difícil pensarlo, aunque los campos de Ingeniería Matemática o Biomédica están teniendo muy buena respuesta.

- O sea que la Universidad goza de buena salud...

- Estamos subiendo todavía en número de alumnos. Quizá dentro de 5, 6 o 7 años empecemos a bajar, es la previsión que tenemos.

- ¿Qué van a hacer para contrarrestar la caída de la natalidad?

- Nos llegará a partir de 2030. Tenemos que ser muy innovadores ante el reto demográfico. Seguramente un área muy importante va a ser la internacionalización. Hace poco he estado en Colombia, ahora me voy a México, en noviembre visitaremos Argentina, Chile y Uruguay. Tenemos muy buenas relaciones con muchas universidades, sobre todo latinoamericanas. Asia también tiene oportunidades. Hay muchas universidades de la Compañía de Jesús en India, en Filipinas también tenemos una gran universidad, el Ateneo de Manila. Y luego siempre está China, que manda muchos estudiantes a EE UU que, con la coyuntura actual y las cortapisas que está poniendo la Administración Trump, lo tendrán más difícil. Nos jugamos mucho con la internacionalización.

- ¿Y en qué otras medidas están pensando?

- Será crucial qué tipo de formación ofrecemos. Por ejemplo, tenemos que desarrollar más todo lo 'online'. Pero creo que la clave va a ser la formación continua a lo largo de la vida.

- ¿Reciclar trabajadores en activo?

- Sí, y eso afecta a todas las facultades. Va a ser muy importante porque afecta a muchas competencias en muchos ámbitos. Diría que ahí tenemos un ámbito de mejora y de poder acertar en cómo respondemos al reto demográfico.

- ¿Se ajusta el perfil de sus alumnos a lo que demandan las empresas?

- Nos piden muchos ingenieros, de ciencias de la salud... Pero también nos piden gente con pensamiento crítico, con humanismo. Lo que antes eran la filosofía, el humanismo... Carreras de ese tipo, que también pueden aportar mucho a la sociedad, son importantes.

Polémica por los chiringuitos

- ¿Quizás habían dejado de lado esas carreras?

- No tanto eso, sino que la sociedad no nos lo ha pedido tampoco. Pero ahora sí. Hay una carrera que tiene mucho éxito, Filosofía, Economía y Política. La hemos convertido en doble grado con Derecho. Es un grado impresionante, muy sugerente. Y en la Facultad de Ciencias Sociales queremos sacar un máster sobre Democracia, Instituciones Públicas e Innovación Política, en Donosti. Estamos haciendo también un máster de Ayuda Humanitaria e Inmigración con la Universidad Iberoamericana de México.

- Hay una necesidad urgente por formar médicos. ¿Cuándo estará lista la primera promoción de graduados?

- El año que viene. Es algo que nos genera mucho entusiasmo y mucho orgullo porque es una forma de aportar ante las necesidades de la sociedad vasca. Y lo hemos hecho con un enfoque innovador y humanista desde el principio. Será un hito muy significativo.

- ¿Les molestó la polémica por los chiringuitos universitarios? ¿Cree que puede manchar el nombre de Deusto?

- Yo creo que no. Nuestra Universidad tiene 140 años. La comercial cumplirá el próximo año 110 años, el campus de Donosti, 70, la Facultad de Informática, 50... Claramente cumplimos con las condiciones que pide la ley estatal. Somos una Universidad sin ánimo de lucro, con impacto social y compromiso. Nuestra calidad está garantizada por las acreditaciones y estamos bien posicionados en los rankings. El de CyD nos sitúa entre las diez mejores universidades de España. Y en el ámbito de la investigación tenemos un gran reconocimiento. Entiendo que están surgiendo muchas universidades privadas, pero es una problemática que se da en otros sitios. Lo importante de una universidad es que pueda demostrar su calidad académica.

- El Gobierno vasco quiere reformar la Ley del Sistema Universitario. ¿Qué esperan de esa ley?

- Que valore la singularidad de cada una de las universidades que conformamos el sistema vasco. Nosotros destacamos por nuestra calidad educativa y por nuestra investigación transformadora. Tenemos un compromiso fuerte con los retos del País Vasco y una red internacional muy potente. Desde ahí, entiendo que el Gobierno vasco nos va a consultar y dialogaremos.