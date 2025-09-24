Inicio del curso académico

La Universidad de Deusto celebró este miércoles, en el emblemático paraninfo de su campus de Bilbao, la solemne inauguración del curso académico 2025-26. La ... jornada comenzó con una eucaristía en la histórica capilla gótica presidida por el obispo de Bilbao, Joseba Segura.

Tras la celebración religiosa se dio inicio al acto académico con la lectura de la memoria del curso 2024-20, a cargo de la secretaria general de la Universidad, Stella Solernou, quien repasó los principales hitos y logros del pasado año. Seguidamente, la profesora catedrática de la Facultad de Ciencias de la Salud, la doctora Ana Martínez Pampliega, pronunció la lección inaugural, titulada 'Familia: lazos que deciden vidas', en la que reflexionó sobre la importancia de los vínculos familiares en el desarrollo personal y social. El acto contó también con la intervención del consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno vasco, Juan Pérez Iglesias, quien destacó que la formación es la actividad que incide de forma más directa en el devenir de la comunidad a cuyo servicio se encuentran las universidades. La ceremonia concluyó con las palabras del rector de la Universidad de Deusto, Juan José Etxeberria, asumiendo el reto y la responsabilidad de formar, atraer y enraizar en nuestra tierra a las personas que harán posible el futuro de Euskadi.

Al acto acudieron la rectora de EUNEIZ, Eva Eguiguren; Joxerramon Bengoetxea, rector de la UPV/EHU; Vicente Atxa, rector de Mondragón Unibertsitatea; Francisco Javier Planes, director de UNAV.EDU; Francisco José Ruiz Pérez, presidente del Consejo de Gobierno de la Universidad; Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao; Elixabete Etxanobe, diputada general de Bizkaia, Ana Otadui, presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia; Bakartxo Tejeria, presidenta del Parlamento vasco; Aner Uriarte, juez decano de Bilbao; y los concejales Amaia Arregi, Kontxi Claver, Eider Inunciaga, Gonzalo Olabarria, Jon Bilbao y María del Río.

También asistieron Eneko Andueza, Teresa Laespada, Ainara Basurko, Leixuri Arrizabalaga, Ager Izagirre, Iñaki Ruiz, Alberto Barrios, Ainhoa Eguren, Edurne Benito del Valle, Ikoitz Arrese, Xabier Sagredo, Marcos Muro, Sylvie Lagneaux, cónsul de Bélgica; Andoni Aldekoa, Imanol Amayra, Javier Peña Lasa, Sara Urionabarrenetxea, Xabier Aizpurua, David y Marta Schretjen, Agustín Zubillaga, Gonzalo Meseguer, Adolfo Murais, Álvaro de la Rica, Aitziber Irigoras, María José Aranguren y Agustín Garmendia.