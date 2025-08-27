El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vista de uno de los cuatro coches calcinados en Algorta. E.C

Ingresan en un psiquiátrico al pirómano de Getxo, detenido dos veces en una semana

Al sujeto de 56 años, tutelado y con un alto grado de discapacidad, se le atribuyen al menos 7 incendios intencionados a vehículos y a varios contenedores

David S. Olabarri

David S. Olabarri

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:13

El supuesto pirómano de Getxo ha sido ingresado este martes en un hospital psiquiátrico por orden judicial, según ha podido saber EL CORREO. El hombre ... fue detenido el lunes por la Policía local de Getxo. Era su segundo arresto en apenas una semana. Se le atribuye la quema de al menos siete vehículos, varios contenedores y se le relaciona con el fuego que se desató en el andamio de un edificio de viviendas. Más allá de los daños que ya ha provocado, las fuentes consultadas insisten en que el principal problema con este hombre de 56 años, que está tutelado y sufre un importante grado de discapacidad, es que había llegado a un punto en el que «no iba a parar» de incendiar vehículos.

