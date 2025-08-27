Ingresan en un psiquiátrico al pirómano de Getxo, detenido dos veces en una semana

El supuesto pirómano de Getxo ha sido ingresado este martes en un hospital psiquiátrico por orden judicial, según ha podido saber EL CORREO. El hombre ... fue detenido el lunes por la Policía local de Getxo. Era su segundo arresto en apenas una semana. Se le atribuye la quema de al menos siete vehículos, varios contenedores y se le relaciona con el fuego que se desató en el andamio de un edificio de viviendas. Más allá de los daños que ya ha provocado, las fuentes consultadas insisten en que el principal problema con este hombre de 56 años, que está tutelado y sufre un importante grado de discapacidad, es que había llegado a un punto en el que «no iba a parar» de incendiar vehículos.

Los vecinos de Algorta empezaron a preocuparse hace algo más de dos semanas. Un supuesto pirómano había incendiado cuatro coches en apenas tres noches y en «lugares distintos». Algunos residentes estaban preocupados porque no era la primera vez que sucedía algo así en el municipio.

La Policía local y la Ertzaintza de Getxo comenzaron entonces una investigación. Los agentes que trabajan en la calle tenían bastante claro quién podía ser el autor de los ataques: un vecino que ya había sido sorprendido incendiando coches y contenedores en otras ocasiones.

En estas circunstancias, hace apenas una semana, el sospechoso fue sorprendido en Barakaldo. Fue sorprendido robando en un comercio, pero los agentes comprobaron que pesaba sobre él una orden de detención por incendio intencionado de vehículos.

El sujeto salió en libertad al cabo de unas horas y, poco después, volvió a actuar. El último incendio lo ocasionó el pasado domingo al filo de las doce de la noche. Otra vez un vehículo ardiendo. Esta vez en la calle Arene. Los agentes de la Policía local encontraron varias pastillas acelerantes de fuego.

Horas más tarde, los servicios de emergencias recibieron un nuevo aviso de otro vehículo en llamas en la calle Sarrikobaso. El coche quedó totalmente calcinado. En este caso, la persona que alertó a la Policía Local aportó una pequeña descripción de la vestimenta del presunto autor de los incendios.

El tercer incendio de la noche -esta vez contra un contenedor- se produjo antes de las seis de la madrugada en la Avenida de Neguri. Una patrulla localizó e identificó en la zona al presunto autor. Hoy a la mañana ha pasado a disposición judicial y se ha decretado su ingreso en un centro psiquiátrico.