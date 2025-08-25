El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vista de uno de los cuatro coches calcinados en Algorta. E. C.

Detienen por segunda vez en una semana al pirómano de Getxo tras quemar dos coches y un contenedor en la misma noche

Se le acusa de incendiar un total de siete vehículos durante el mes de agosto

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Lunes, 25 de agosto 2025, 11:40

La Policía Local de Getxo ha detenido, por segunda vez en una semana, al pirómano que ha quemado varios coches y contenedores en la localidad. ... Tras ser arrestado el pasado 19 de agosto, el hombre, de 56 años, ha vuelto a hacer de las suyas este fin de semana en Algorta y en Neguri. En una sola noche, prendió fuego a dos turismos aparcados en la calle y a un contenedor. Fue detenido pocas horas después con tres mecheros en un bolsillo de su pantalón.

