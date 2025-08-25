Detienen por segunda vez en una semana al pirómano de Getxo tras quemar dos coches y un contenedor en la misma noche

La Policía Local de Getxo ha detenido, por segunda vez en una semana, al pirómano que ha quemado varios coches y contenedores en la localidad. ... Tras ser arrestado el pasado 19 de agosto, el hombre, de 56 años, ha vuelto a hacer de las suyas este fin de semana en Algorta y en Neguri. En una sola noche, prendió fuego a dos turismos aparcados en la calle y a un contenedor. Fue detenido pocas horas después con tres mecheros en un bolsillo de su pantalón.

Fuentes municipales han informado este lunes del arresto de esta persona que está causando un auténtico quebradero de cabeza a la Policía Local. Se le imputa la quema de siete vehículos y varios contenedores durante este mes de agosto.

Los hechos por los que ha vuelto a ser detenido sucedieron en la madrugada del sábado al domingo. Una llamada al Centro de Coordinación alertaba, a las 00:18h, que un vehículo estaba ardiendo en la calle Arene. La rápida intervención de una patrulla de la guardia urbana consiguió sofocar el incendio con un extintor. En el lugar encontraron varias pastillas acelerantes de fuego.

Horas más tarde, a las 04:33h, se recibió un nuevo aviso de otro vehículo en llamas en la calle Sarrikobaso. Una dotación de bomberos consiguió apagar el fuego, pero el vehículo quedó totalmente calcinado. En este caso, la persona que llamó a la Policía Local aportó una pequeña descripción de la vestimenta del presunto autor de los incendios. Por las pruebas encontradas en el lugar, parece ser que el fuego, según indican fuentes de la investigación, también se avivó por la utilización de un producto acelerante.

Colaboración ciudadana

Pero la noche no había terminado para el pirómano. A las 05:45 horas, en esta ocasión, en la Avenida de Neguri, otra persona informó de que un contenedor estaba ardiendo. Agentes localizaron e identificaron entonces al presunto autor en las inmediaciones. Una vez finalizadas las correspondientes diligencias policiales, el detenido será puesto a disposición judicial esta misma mañana.

Hace apenas una semana, el sospechoso fue cazado en Barakaldo. Policías locales del municipio fabril identiricaron al varón tras robar en un comercio y avisaron a la Ertzaintza, que les comunicó que había una orden de detención contra él por incendio intencionado de vehículos.

Los ataques que se le atribuyen comenzaron a principios de mes en lugares distintos de Getxo, unos incidentes, que al igual que ahora, han causado una gran preocupación entre los vecinos de la localidad de la Margen Derecha.