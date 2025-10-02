Dos heridos tras una colisión entre un camión y dos coches en Galdakao, sentido Bilbao
El siniestro se ha producido en la A-8 a las 16.00 horas de este jueves
Jueves, 2 de octubre 2025, 17:19
Una colisión entre un camión y dos coches en la A-8 complica el tráfico durante la tarde de este jueves. El siniestro, que se ha producido pasadas las 16.00 horas, ha tenido lugar en Galdakao, sentido Bilbao. Según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, dos personas han resultado heridas y han sido trasladadas al hospital.
Tras el choque, los vehículos obstaculizan los carriles central y derecho y aunque la situación ha provocado afecciones en el tráfico, no se han registrado retenciones considerables.
🚨 Bi kamioi eta kotxe baten arteko #Istripua #N637 Km 10 #Erandio-n Galdakaoko norantzan.— Trafiko (@trafikoaEJGV) October 2, 2025
🚗🚗🚗 #Autopilaketak.
🚨 Accidente entre dos camiones y un coche en #N637 Pk 10 #Erandio sentido Galdakao.
🚗🚗🚗 Retenciones.
☎️ 011#Trafikoa pic.twitter.com/1lcD6oJlzt
Pasadas las 17.00 horas, se ha producido otra colisión en el corredor del Txorierri. Esta vez se han visto implicados dos camiones y un coche, que han chocado concretamente en la N-637, en Erandio, sentido Galdakao.