Un herido en un accidente de tráfico en Galdakao Dos turismos han colisionado en la rotonda de Erletxes sin casuar retenciones

Johana Gil Sábado, 18 de octubre 2025, 19:15

Una persona ha resultado herida tras una colisión entre dos turismos registrada a las 18.10 horas en la rotonda de Erletxes, en Galdakao. El siniestro no ha provocado retenciones, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

En estos momentos, efectivos de Obras Públicas trabajan en la retirada de los vehículos implicados, mientras los servicios sanitarios atienden a la persona lesionada en el lugar del accidente.

