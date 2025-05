El Gobierno vasco respalda a los hoteleros: «Son libres de fijar las tarifas que quieran»

La final de la Europa League, que disputarán el próximo miércoles el Manchester United y el Tottenham en San Mamés, ha provocado una escalada inflacionista ... sin precedentes que ha puesto en la picota a los hoteleros bilbaínos por las «abusivas» tarifas implantadas de cara a un evento que atraerá a la capital vizcaína a más de 80.000 aficionados ingleses. Todavía ayer los medios británicos continuaban haciéndose eco de las quejas de los seguidores de ambos equipos por el fuerte desembolso al que han tenido que hacer frente para pernoctar los días 20 y 21 en la capital vizcaína.

Volvían a quejarse de los casi 5.000 euros que mantenía en su página web el Hotel Ilunion de Mamés, perteneciente a la cadena Once, o los más de 2.000 que deberán abonar los clientes interesados en reservar una habitación en el Axel, el establecimiento dirigido al público gay abierto hace casi medio año en el muelle de Marzana.

Frente a este alud de protestas, la totalidad de las instituciones hizo piña en favor de la industria hotelera, pasó de puntillas por la polémica y evitó realizar cualquier crítica a un gremio que cuenta con casi todas las habitaciones vendidas en un acontecimiento «nunca visto» en la historia en Bilbao, según el gerente de los hosteleros, Héctor Sánchez.

Responsables de la consejería de Turismo, Comercio y Consumo, cuyo titular, Javier Hurtado, voló ayer a Ciudad de México con el propósito de promocionar Euskadi, advirtieron de que no iban entrar en «ningún tipo de valoraciones». Sin embargo, dejaron en manos de los empresarios hoteleros la facultad de «establecer libremente» las tarifas que quieran. «Es la libre competencia y no hay nada que podamos hacer en cuestión de precios. Les corresponde a ellos fijarlos», añadieron las mismas fuentes. En similares términos se expresaron portavoces del departamento de Turismo de la Diputación de Bizkaia: «Esto funciona según la ley de la oferta y la demanda», recalcaron. Portavoces del Ayuntamiento de Bilbao declinaron realizar cualquier comentario a este periódico. Tampoco se pronunciaron desde Kontsumobide, organismo dependiente del Ejecutivo autonómico.

«Una barbaridad»

Por el contrario, la organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de Euskadi no ahorró críticas a la política tarifaria decretada por los hoteleros bilbaínos y tachó de «desproporcionados y desorbitados» los precios imperantes para una final que ha revolucionado la ciudad. «Ya sabemos que casi todos los negocios funcionan según la oferta y demanda, tanto los vuelos como los alojamientos. Jurídicamente -señaló Kepa Loizaga, delegado de la OCU en el País Vasco- no hay límites ni para subidas ni para bajadas. Cada uno vende su producto como desea». No obstante, Loizaga lamentó la «pésima imagen» proyectada por la ciudad de cara al exterior con estos precios tan abultados. «Es muy negativo lo que estamos trasladando al resto del mundo. No se puede emplear la palabra 'atraco', pero....»

Incluyó en este grupo a los dueños de viviendas particulares que están alquilando sus «pisos y habitaciones. Estamos haciendo gala de un ejercicio de picaresca y de muy poca ética, que es verdad que sucede también en países como Francia cuando acogen eventos de extraordinario impacto. Claro que contra el vicio de pedir está la virtud de no dar, pero lo de Bilbao es una barbaridad».

El delegado de la OCU recordó que los precios de los hoteles reinantes el año pasado en Sevilla, coincidiendo con la final de Copa que ganó el Athletic, también subieron. «Pero en ningún caso fueron comparables con los de Bilbao, donde, a su juicio, se han multiplicado «por 7, 8 y hasta 9 veces», censuró Loizaga. Reclamó también a los dueños de bares y restaurantes contención en los precios «y que no vendan cañas de cerveza a 10 euros», como sucedió en las finales europeas de rugby.