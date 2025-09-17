El Gobierno vasco limita a un aspirante las denuncias de irregularidades en Arkaute

El Gobierno vasco trató ayer de limitar el impacto de las denuncias de supuestas manipulaciones en los procesos de selección de la academia de policía de Arkaute ... para decidir quién entra y quién ocupa los primeros puestos de las promociones policiales. La portavoz del Ejecutivo autonómico, María Ubarretxena, afirmó que las acusaciones parten de un aspirante que ya ha perdido dos procesos judiciales tras ser excluido de la academia. Además, añadió que al Departamento de Seguridad «no le consta» que el aspirante haya presentado un recurso a la primera sentencia que validó su expulsión de la academia de la promoción 31 de la Ertzaintza en 2023. La representante del Gobierno vasco también aseguró que «en todos los procesos» selectivos se producen recursos de aspirantes.

Las manifestaciones del Gobierno vasco se producen en un momento en el que cada vez más voces piden que se investiguen internamente las supuestas irregularidades y que se produzcan cambios «drásticos» en Arkaute. Lo cierto es que las denuncias del sistema «viciado» de Arkaute parten de alumnos excluidos, sindicalistas, exprofesores de la academia y también ertzainas que han pasado por el centro de formación.

Este periódico desveló este fin de semana que una de las demandas presentadas ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contiene una serie de documentos y audios que recogió un denunciante durante su formación en Arkaute. El alumno, que fue declarado no apto tras denunciar agresiones y casos de acoso, tiene grabaciones de conversaciones –a las que ha tenido acceso EL CORREO– con compañeros, delegados sindicales e incluso el anterior director de la academia, Andrés Zearreta.

«Desligitimar a la Ertzaintza»

En este contexto, las reacciones a las denuncias de irregularidades se han sucedido en los últimos días. El PP criticó al PNV por, a su juicio, ayudar a «deslegitimar» a la Ertzaintza con este procedimiento de selección. El PSE –socio de gobierno del PNV en el Ejecutivo– pidió que se investigue «hasta el final» porque las acusaciones son suficientemente graves.

También se han producido reacciones de sindicatos, que entre otras cosas han pedido que se elimine el sociograma, el 'gran hermano' de Arkaute en el que los alumnos deben puntuarse entre ellos. La última reacción fue de ELA, el sindicato mayoritario del País Vasco. Tras los artículos publicados por este periódico, la central aseguró que deben «modificarse ya» los procesos de selección de la academia de Arkaute «como paso hacia un nuevo modelo policial». El sindicato insistió en que es algo en lo que llevan insistiendo varios años. A su juicio, el sistema actual, «especialmente el sociograma, genera sesgos discriminatorios por razón de genero, diversidad sexual y origen político». ELA insistió en que ya han conseguido sentencias que han acreditado situaciones de discriminación en la academia e insiste en que se deben aclarar las razones por las que dimitió hace un mes la anterior directora de la academia.