El Gobierno vasco limita a un aspirante las denuncias de irregularidades en Arkaute

El sindicato ELA exige un cambio en los procesos de selección de la academia ya que el sistema actual genera «sesgos discriminatorios»

David S. Olabarri

David S. Olabarri

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:14

El Gobierno vasco trató ayer de limitar el impacto de las denuncias de supuestas manipulaciones en los procesos de selección de la academia de policía de Arkaute ... para decidir quién entra y quién ocupa los primeros puestos de las promociones policiales. La portavoz del Ejecutivo autonómico, María Ubarretxena, afirmó que las acusaciones parten de un aspirante que ya ha perdido dos procesos judiciales tras ser excluido de la academia. Además, añadió que al Departamento de Seguridad «no le consta» que el aspirante haya presentado un recurso a la primera sentencia que validó su expulsión de la academia de la promoción 31 de la Ertzaintza en 2023. La representante del Gobierno vasco también aseguró que «en todos los procesos» selectivos se producen recursos de aspirantes.

