Frustran en Arrigorriaga una carrera ilegal con un centenar de coches llegados de todo Euskadi

La Policía Municipal de Arrigorriaga, en colaboración con la Ertzaintza, ha frustrado una carrera ilegal en la que iban a participar un centenar de coches ... llegados de toda Euskadi. Gracias al aviso de los vecinos, los agentes lograron identificar a los conductores y evitar que se produjese la prueba, que iba a celebrarse en la madrugada de este domingo en las inmediaciones del parque de Mendikosolo, según ha podido saber este periódico.

Sobre las 0.45 horas de este domingo, la Policía Municipal de Arrigorriaga ha recibido un aviso de varios residentes que estaban observando un volumen de tráfico demasiado elevado para las horas que eran y el lugar por el que circulaban. Tras el aviso, una patrulla se acercó para comprobar in situ lo que estaba ocurriendo y confirmaron las sospechas tras desplazarse al parking del citado parque y ver que se habían reunido en torno a un centenar de vehículos. Habían venido desde zonas como Mondragón, Balmaseda, Basauri, Bilbao o Vitoria.

La llegada de una segunda patrulla permitió cercar a los conductores que iban a participar en la carrera, explican fuentes autorizadas. Se solicitó apoyo a la Ertzaintza y se procedió a las identificaciones. Una tarea que se alargó durante tres horas ante la cantidad de personas implicadas.

Dos fallecimientos en 2024

En enero del año pasado, la Ertzaintza identificó una decena de puntos de quedadas ilegales de coches en Bizkaia. El fenómeno se centra en carreteras apartadas y en centros comerciales y polígonos industriales del territorio. Las carreras ilegales no son algo nuevo en el territorio. Pero se colocó en el foco a raíz del fallecimiento de dos jóvenes de 18 y 21 años en el polígono de Júndiz, en Vitoria de ese mismo mes.

El alto de San Cosme es uno de los puntos calientes de la quedadas y carreras ilegales de coches en Bizkaia. Pero hay varios más. La Reineta, el alto de Urkiola y el Balcón de Bizkaia son algunos de los lugares favoritos para hacer «peligrosísimas» ascensiones irregulares, según explica Manuel Villaverde, presidente de la Real Peña Motorista Vizcaya. Varias de ellas son ascensiones «clásicas» de rallys autorizados.