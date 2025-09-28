El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen de archivo del parking de Mendikosolo. E. C.

Frustran en Arrigorriaga una carrera ilegal con un centenar de coches llegados de todo Euskadi

La Policía Municipal logró con ayuda de la Ertzaintza identificar a los conductores gracias a la colaboración ciudadana

Leire Pérez

Leire Pérez

Domingo, 28 de septiembre 2025, 13:44

La Policía Municipal de Arrigorriaga, en colaboración con la Ertzaintza, ha frustrado una carrera ilegal en la que iban a participar un centenar de coches ... llegados de toda Euskadi. Gracias al aviso de los vecinos, los agentes lograron identificar a los conductores y evitar que se produjese la prueba, que iba a celebrarse en la madrugada de este domingo en las inmediaciones del parque de Mendikosolo, según ha podido saber este periódico.

