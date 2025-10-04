El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Fernando Ros se ha rodeado de un buen equipo para llevar el día a día del negocio. Mireya López
Este negocio no se cierra

Fernando Ros, Binario Libros: «El pequeño comercio ofrece una imagen de cada ciudad que hay que proteger»

Fernando Ros y Joana Larrea asumieron la gestión de esta librería de barrio en Bilbao tras la jubilación de los anteriores propietarios llevados por el romanticismo

Leire Fernández

Sábado, 4 de octubre 2025, 01:05

Comenta

El relevo para Binario Libros llegó de una manera lógica para una librería: a través de la palabra escrita en papel. En concreto en un ... cartel en la puerta del establecimiento. «Es la librería del barrio de hace muchísimo tiempo, como 30 o 40 años, y un día paseando vimos: 'Nos jubilamos' y una pregunta que me pareció muy graciosa: '¿Te gustaría tener tu propia librería?'», recuerda Fernando Ros, el propietario del comercio desde el año pasado, cuando respondió, junto a su pareja Joana Larrea, con un 'sí' a la pregunta que figuraba en el escaparate.

