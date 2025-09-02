El fenómeno ABBA

Con el final del verano, Bilbao vuelve a llenarse de vida: las calles se reencuentran con su gente y los teatros continúan invitando a disfrutar ... de la cultura, como el Teatro Arriaga que sigue vibrando con la magia de 'Mamma Mia!', el gran musical que podrá disfrutarse hasta el domingo 21 de agosto, con los inolvidables temas del mítico grupo sueco ABBA. Esta nueva producción deslumbra con una escenografía espectacular, vestuario y coreografías originales, además de letras y arreglos musicales renovados.

Sobre el escenario cobran vida 23 éxitos inmortales, desde 'Dancing Queen' o 'Gimme Gimme Gimme' hasta 'Chiquitita' y 'The Winner Takes It All', sin olvidar himnos como 'Voulez-Vous', 'S.O.S.', 'Super Trouper' o 'Thank You for the Music'. Se trata de una comedia musical en la que es imposible no cantar, bailar y emocionarse. Un homenaje a las madres y sus hijas, al amor y a la amistad, convertido en un espectáculo universal para todas las edades, ideal para disfrutar en pareja, con amigos o en familia.

