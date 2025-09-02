El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del martes: comprobar resultados del 2 de septiembre
Yolanda Muñoz, María Jesús Izquierdo, Eneritz Muñoz y Andoni Santa Olalla. Maika Salguero
La mirilla

El fenómeno ABBA

El Teatro Arriaga acogió el gran espectáculo musical Mamma Mia!, con los inolvidables temas del grupo sueco

Tomás Ondarra

Tomás Ondarra

Martes, 2 de septiembre 2025, 22:09

Con el final del verano, Bilbao vuelve a llenarse de vida: las calles se reencuentran con su gente y los teatros continúan invitando a disfrutar ... de la cultura, como el Teatro Arriaga que sigue vibrando con la magia de 'Mamma Mia!', el gran musical que podrá disfrutarse hasta el domingo 21 de agosto, con los inolvidables temas del mítico grupo sueco ABBA. Esta nueva producción deslumbra con una escenografía espectacular, vestuario y coreografías originales, además de letras y arreglos musicales renovados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los once comercios y bares de Ledesma cierran sin saber aún cuándo reabrirán
  2. 2

    Así es la etapa que cruza Bizkaia y pasa dos veces por Bilbao kilómetro a kilómetro
  3. 3

    Laporte vuelve al Athletic
  4. 4 Itinerario de la etapa Bilbao-Bilbao de la Vuelta Ciclista a España: ¿a qué hora pasa por mi pueblo?
  5. 5

    En riesgo la inscripción de Laporte porque el Al-Nassr envió tarde la documentación
  6. 6

    «Laporte era un chaval con espíritu callejero, de hacer bromas y de decirte las cosas a la cara»
  7. 7

    «Solo sé que Dios me ha elegido»
  8. 8

    Abierto el plazo para comprar el derecho de superficie de las VPO
  9. 9

    El Gobierno central apuesta por el tren entre Bilbao y Castro aunque no llegue a Santander
  10. 10 El mensaje premonitorio de Laporte el día que se despidió del Athletic en 2018

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El fenómeno ABBA

El fenómeno ABBA