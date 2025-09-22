Euskalmet emite un aviso amarillo por precipitaciones intensas en Bizkaia Los chubascos caerán con especial fuerza a partir de las tres de esta tarde

El otoño empezó el sábado por la tarde a asomar la cabeza en Bizkaia. Y tras un domingo el que las temperaturas experimentaron un bajón importante respecto a días anteriores -cayeron hasta diez grados-, nos toca arrancar la semana con chubasquero y paraguas en mano. Euskalmet ha emitido un aviso amarillo por precipitaciones intensas, que caerán con especial fuerza a partir de las tres de la tarde y hasta medianoche. Los chubascos podrían venir acompañados de alguna tormenta. Será en la vertiente cantábrica donde más se dejen sentir. En la mitad sur, la lluvia será escasa y se limitará, según señalan, a algunas precipitaciones débiles.

Las temperaturas se mantendrán frescas, con las máximas por debajo de los 20 grados y mínimas que no llegan a los quince. El viento soplará del oeste, con bastante fuerza, especialmente en la costa, y por la tarde predominará el noroeste.

El martes el cielo estará de nuevo nublado. Se registrarán chubascos ocasionales, más intensos en la vertiente cantábrica, y las temperaturas no sufrirán demasiados cambios. El viento será inicialmente flojo y variable, después se fijará de componente norte y se intensificará.

Un día después, el miércoles, todavía necesitaremos el parguas. Durante la primera mitad del miércoles el cielo seguirá nublado y lloverá de manera ocasional. A partir de la tarde la lluvia irá a menos y disminuirá la nubosidad. El viento del oeste que nos acompañará por la mañana girará al norte durante las horas centrales y se intensificará un poco. Las temperaturas seguirán otoñales.

