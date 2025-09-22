Las riadas en Cataluña dejan un menor muerto y a su padre desaparecido

Los Bomberos de la Generalitat encontraron un cadáver a primera hora de la noche de ayer en la riera de Sant Pere de Riudebitlles en ... la provincia de Barcelona, mientras buscaban a dos personas desaparecidas al arrastrar el agua el coche en el que se desplazaban por la localidad de San Quintí, debido a las fuertes precipitaciones registradas en la zona a lo largo de la jornada. Según avanzó la cadena Ser, el fallecido es un menor de entre 12 y 13 años. El desaparecido sería su padre, según informó TV-3.

Los servicios de emergencias de la Generalitat habían sido informados de que un vehículo había desaparecido con dos ocupantes en su interior, un padre y su hijo, y en un primer momento sólo hallaron el coche vacío. «Estamos haciendo un despliegue importante de investigación de estas dos personas», explicó el jefe de guardia, José Luis López, a primera hora de la noche, cuando el turismo ya había sido hallado pero no se había localizado a quienes iban en el interior. Alrededor de una veintena de dotaciones proseguían anoche la búsqueda.

El temporal se cebó especialmente con el área de Montserrat -donde se recogieron un total de 124,5 litros por metro cuadrado en la zona de la ermita de Sant Dimes, situada por encima del monasterio. Los Bomberos, que llegaron a realizar más de 300 intervenciones en pocas horas, tuvieron que rescatar a 27 personas atrapadas en el funicular de Sant Joan, que se ha visto inutilizado parcialmente por un desprendimiento. Además, evacuaron a una treintena de excursionistas en la zona de Montserrat. Más complejidad tuvo el rescate de 14 personas a las que tuvieron que lanzar cuerdas y arneses para ayudarles a cruzar un torrente de agua en el camino de Sant Benet

La red ferroviaria también se enfrentó a una jornada caótica. Las lluvias torrenciales afectaron a la línea R5 de Ferrocarrils de la Generalitat. Un tren que circulaba por esa línea se atascó en Castellbell i el Vilar por la caída de un árbol sobre la catenaria. Unos cincuenta pasajeros quedaron atrapados hasta que se pudo recuperar el servicio. Un importante número de líneas soportaron retrasos de más de 30 minutos por todas estas incidencias.

Corte del tráfico aéreo

El transporte por carretera se vio asimismo afectado con, por ejemplo, retenciones de hasta 12 kilómetros entre Sant Sadurní d'Anoia y Vilafranca del Penedès y se cortó por inundaciones la vía que conecta Terrassa y Manresa y un carril en la conexión entre Terrassa y Barcelona.

La jornada resultó complicada por los mismos motivos en el aeropuerto de El Prat, ya que la fuerte tromba de agua caída en las comarcas del entorno de Barcelona y sobre el mar impidió momentáneamente el aterrizaje y el despegue de aviones y el aeropuerto debió ajustar su sistema operativo al temporal de lluvia.

La Agencia Catalana del Agua, por su parte, indicó que las precipitaciones pueden afectar a la red fluvial de las comarcas del Bages, Vallès Occidental y Baix Llobregat, con aumentos súbitos del caudal de ríos y rieras, alerta que también lanzó la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para su cuenca hidrográfica.

Por la mañana, zonas de Teruel y Huesca registraron un temporal de granizo con piedras de hielo del tamaño de canicas, e incluso mayores.