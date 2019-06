La Estropatada sustituye los patos de goma por piñas de pino Los organizadores de la Estropatada posan con piñas de pino. / E. C. La Fundación WOP apuesta por los elementos «sostenibles y biodegradables» para la carrera que tendrá lugar el próximo 16 de junio desde el Puente Euskalduna ELCORREO.COM Miércoles, 5 junio 2019, 12:23

Este año no habrá lanzamiento de patos de goma en la VII Estropatada. Estos elementos serán sustituidos por 'WOPatos' sostenibles y biodegradables: piñas de pino. Así lo ha comunicado la Fundación The Walk On Project (WOP), organizadora del evento. «Tras un proceso de reflexión y de trabajo que ha durado más de un año, comunicamos que, enmarcados en el compromiso medioambiental, en esta edición damos un paso muy importante eliminando inmediatamente y para siempre los patos de goma», ha explicado Mikel Renteria, director de WOP. Este impactante cambio ya se podrá constatar en la carrera que se celebrará en Bilbao el próximo 16 de junio desde el Puente Euskalduna.

«No somos ajenos a la urgencia en la toma de decisiones drásticas respecto al plástico por convicción propia y también gracias a la espectacular labor de sensibilización de las agencias, organizaciones y colectivos que trabajan con su foco principal en lo medioambiental. No vamos a fabricar ni a comprar ni un pato más», ha indicado Renteria. De ese modo, se dará salida al stock existente de patos de la Fundación hasta fin de las existencias a través de diferentes acciones (canjeo, venta con compromiso de alargamiento de ciclo de vida, utilización en eventos de sensibilización y finalmente reciclaje controlado para las cantidades residuales finales)», ha avanzado.

La organización, eso sí, ha aclarado que «el evento sigue más vivo que nunca en su esquema tradicional con la carrera de WOPatos como elemento central» de un día completo de gran fiesta, «ahora con más razones y más sostenible que nunca». Pero será con elementos naturales y biodegradables y, como hasta ahora, con un fuerte de trabajo de control y recogida de los elementos lanzados a la Ría de manera que, aunque sean elementos biodegradables, no quede ni uno sólo en la ría al finalizar la carrera.

Las piñas de pino serán a partir de ahora las que navegarán por la ría portando el chip-dorsal de localización y seguimiento. Eso sí, la fundación WOP señala que «todavía quedan muchas cosas por mejorar». «Nuestro fin principal es la lucha contra las enfermedades neurodegenerativas y, a través de este paso, añadimos un objetivo de proceso que confiamos que también aporte nuestro grano de arena en la sensibilización y en el cambio necesario hacia un planeta sostenible», ha recalcado Renteria.

De cara al futuro, la organización ha anunciado que tiene previsto lanzar un proyecto de investigación y sensibilización «en el que confiamos en involucrar a agencias y agentes medioambientales para hacer de la Estropatada de 2020 un evento de referencia en excelencia medioambiental». Asimismo, Renteria ha recordado que el beneficio de todas las actividades se dedicará a la lucha contra las enfermedades neurodegenerativas a través de la sensibilización y creación de un caldo de cultivo favorable a la investigación y a través de la financiación de proyectos internacionales de investigación con los fondos de la fundación.

Impacto en la sociedad

Decenas de miles de personas han participado en las Estropatadas y en la fiesta en la que se convierte un evento que «hasta la fecha se han financiado cuatro proyectos científicos y en las próximas semanas se resolverá la evaluación de los proyectos candidatos a ser financiados en una nueva ronda». En este sentido, la valoración de impacto en divulgación y sensibilización de las acciones de WOP en el mundo de la música, el deporte, la ingeniería para la discapacidad y en eventos familiares como la Estropatada a lo largo de estos años «está valorado en varios millones de euros», ha asegurado Renteria.

La Estropatada WOP 2019 cuenta con el patrocinio de BBK, EL CORREO, Martiko, Yimby, IVI Bilbao, López Landa, Metro Bilbao, Surne y Toyota Japancar. Además, colaboran Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia, Ayuntamiento de Bilbao, El Corte Inglés, Museo Marítimo Ría de Bilbao, Eroski y Bilbobentura.