Policía Municipal en el recinto festivo de Aste Nagusia durante el día. Maika Salguero

Erne exige al Ayuntamiento «medidas contundentes ante actitudes de odio» de las comparsas hacia la Policía

El sindicato policial tilda de «preocupante» la cifra de detenidos, que «continúa creciendo año tras año»

Alba Peláez

Alba Peláez

Martes, 26 de agosto 2025, 11:37

El sindicato policial Erne ha exigido este martes al Ayuntamiento de Bilbao «medidas contundentes ante los actitudes de odio» hacia la Policía «por parte de ... colectivos como Bilboko Konpartsak». Tras la valoración publicada este lunes por las comparsas, en las que entregaban la 'bandera marrón' a los agentes municipales por «obstaculizar el trabajo» de los comparseros, Erne ha cargado duramente contra el Consistorio. Además, le acusa de «manipular» las cifras de delitos «para que encajen en su discurso político».

