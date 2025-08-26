Erne exige al Ayuntamiento «medidas contundentes ante actitudes de odio» de las comparsas hacia la Policía

El sindicato policial Erne ha exigido este martes al Ayuntamiento de Bilbao «medidas contundentes ante los actitudes de odio» hacia la Policía «por parte de ... colectivos como Bilboko Konpartsak». Tras la valoración publicada este lunes por las comparsas, en las que entregaban la 'bandera marrón' a los agentes municipales por «obstaculizar el trabajo» de los comparseros, Erne ha cargado duramente contra el Consistorio. Además, le acusa de «manipular» las cifras de delitos «para que encajen en su discurso político».

En un comunicado, la central sindical sostiene que el balance positivo realizado por el Ayuntamiento de Bilbao «no refleja la realidad vivida durante las fiestas». En este sentido, Erne critica «que el Consistorio presuma de una supuesta reducción de delitos cuando, en nuestra opinión, lo que realmente ha disminuido son las denuncias presentadas por la ciudadanía. Quizá deberían reflexionar sobre por qué la gente denuncia menos». El sindicato tilda, además, de «preocupante» el incremento en el número de infracciones durante la Semana Grande, «que continúa creciendo año tras año» pese a que hay «menos efectivos policiales».

Según ha advertido, alarman especialmente «las agresiones sexuales, los casos de violencia de género y las peleas con armas blancas», fenómenos que, a su juicio, «requieren una respuesta más seria por parte de las instituciones». El Ayuntamiento «no puede seguir manipulando los datos para que encajen en su discurso político. La realidad de Bilbao exige afrontarla con responsabilidad», denuncia.

La central pide más medios para la Policía Municipal «para hacer frente a la realidad delincuencial de la ciudad y que adopte medidas contundentes ante actitudes y manifestaciones de odio a los agentes por parte de colectivos como Bilboko Konpartsak». En el transcurso de la última Aste Nagusia se han producido dos agresiones a agentes. Erne reclama que la Administración se persone como acusación particular en los ataques a efectivos durante el ejercicio de sus funciones. «Ninguna edición de Aste Nagusia puede considerarse un éxito mientras quienes velamos por la seguridad ciudadana sigamos sufriendo agresiones por el mero hecho de ejercer nuestra labor», afirma.

Solidaridad con los profesionales agredidos

La central muestra toda su «solidaridad y apoyo a los profesionales agredidos», y reconoce públicamente «el esfuerzo, la profesionalidad y el compromiso de todos los policías que han trabajado durante estas fiestas».

Erne no ha sido el único sindicato policial en pronunciarse tras la valoración de las fiestas realizada por Bilboko conpartsak en la que cargaban contra los agentes muncipales. Este lunes, el sindicato ESAN (Sindicato abertzale de la Ertzaintza) acusó a las comparsas de «bailar el agua» a Bildu y censuró que pretender ridiculizar la labor de los cuerpos policiales «sólo refleja una falta de responsabilidad y un desprecio hacia el conjunto de la sociedad bilbaína».