La entrada a las piscinas municipales de Bizkaia oscila entre los 1,8 y los 9 euros

La orografía de Bizkaia está definida en gran medida por sus 80 kilómetros de costa. Sin embargo, no todos están ocupados por playas y apenas ... un puñado de municipios tienen la suerte de contar con un arenal en el que sus habitantes puedan darse un chapuzón. Como alternativa, más de una treintena de localidades ponen a punto cada verano sus piscinas exteriores, una oferta que varía en lo lúdico -hay desde pequeñas piletas hasta instalaciones con toboganes, bar, campo de fútbol...- y, sobre todo, en lo económico, con una horquilla que va desde los 1,8 € que cuesta la entrada para mayores de 14 años en Trucíos hasta los 9 que abona cada adulto en Etxebarri.

Un repaso a las tarifas de los complejos deportivos de los municipios vizcaínos pone sobre la mesa que las instalaciones más económicas están en Las Encartaciones, la comarca más alejada de las playas. Los pases individuales -todas las localidades del territorio ofrecen también abonos de temporada y muchas de ellas bonos de varios usos- no superan en esta zona los 5 €. En Balmaseda, por ejemplo, los mayores de 18 años abonan 3. El alcalde, Alfonso San Vicente, explica que las tarifas que ofrece el Ayuntamiento responden a «una decisión política clara», la de «priorizar el acceso de toda la ciudadanía, que el precio no represente una barrera. Son un servicio público pensado para el bienestar, el ocio y la salud, y creemos que debe ser accesible para todos, especialmente en verano», incide.

Aunque el coste para el bolsillo ha subido de forma generalizada en los últimos años, todavía quedan municipios de cierta entidad en los que es posible ponerse a remojo no a precios tan competitivos como en Las Encartaciones, pero sí por menos de 5 €. Santurtzi es de los más económicos, a 4 el pase de día, lo mismo que en Durango, donde hay abonos de temporada más caros para los no empadronados, una práctica que adoptan muchos ayuntamientos.

Se trata, lo de cobrar más a residentes de otros municipios, de una decisión que acarrea críticas del Ararteko e incluso del Tribunal Supremo, que hace dos años lo consideró «discriminatorio» en una sentencia inédita tras la denuncia de un guipuzcoano que acudía al polideportivo de la localidad en la que trabajaba.

Ofertas y promociones

Entre las localidades 'baratas' están también Amorebieta (4,2), Barakaldo (4,3), Maruri-Jatabe (4,90), Gordexola (el precio varía medio euro entre los laborables y los fines de semana) y Zalla (4,64). En este municipio, han implantado este año un sistema por el que, a quien adquiera entradas diarias, la sexta le saldrá gratis.

En el otro extremo está Zamudio (entre 6,83 y 7,88, en función del día), Derio (7), Basauri (7,45), Galdakao (7,5), Bilbao (7,85) y Etxebarri (9). Hasta 2023, en la localidad más cara, el precio era la mitad, 4,5 €. La importante subida que se ha llevado a cabo en los últimos dos años ha afectado a las tarifas del polideportivo de forma generalizada (no solo de las piscinas). El Ayuntamiento justifica esta decisión «ante el encarecimiento de los costes energéticos y el aumento de los salarios derivados del convenio de Bizkaia para instalaciones deportivas».

Pero, al margen de las tarifas, está la oferta. Las instalaciones con más tirón son las que, además de las piletas, incluyen elementos lúdicos como toboganes. En Mungia, explica la alcaldesa, Alaitz Erkoreka, apostaron en 2018 por este tipo de instalaciones, algo que ha sido «muy positivo y gratificante». Las piscinas, en las que la entrada de adulto se paga a 5,15, «tienen éxito» entre los residentes de la localidad y también de la comarca al tratarse del único equipamiento.

Cada año incorporan nuevas zonas. Este verano, por ejemplo, estrenan «una fuente con forma de grifo y un pequeño tobogán», una zona de picnic más grande y un sistema de placas solares que ha permitido «la climatización del agua» para que esté menos fría. Con una media de medio millar de bañistas al día, la regidora cree que se ha conseguido «un espacio atractivo para disfrutar del verano, que últimamente está siendo más caluroso».

Leioa fue la primera localidad en poner en marcha un complejo de estas características, en 2010. El alcalde, Iban Rodríguez, recuerda que, «en su momento, fue algo muy innovador», con un área temática dotada de elementos como toboganes y cascadas, un barco, animales, pistas de baloncesto y fútbol sala... Tan llamativa que «tuvo bastantes críticas porque decían que era una bilbainada».

Hoy, sostiene, las instalaciones de Torresolo «son un tractor importante y una zona que gusta mucho a los vecinos». También «a la gente de fuera, que en vez de ir a las playas vienen aquí», con entrada diaria a 6,5 € para mayores de 26 años. Tienen capacidad para 1.200 personas y, en días de mucha afluencia, «cuando se ha cubierto el 70% del aforo se corta el acceso» y solo se permite seguir entrando a abonados, tanto del IMD como de los bonos de verano.