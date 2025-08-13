Consulta lo que cuesta entrar en las piscinas de Bizkaia
Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:34
Un repaso a las tarifas de los complejos deportivos de los municipios vizcaínos pone sobre la mesa que las instalaciones más económicas están en Las ... Encartaciones, la comarca más alejada de las playas.
Tarifas diarias de las piscinas municipales
|Abadiño: De 4 a 18 años: 3,6 €. Adultos: 6 €.
|Amorebieta: Menores: 2,1 €. Adultos: 4,2 €.
|Areatza: De 5 a 17 años: 3,5 €. Mayores de 17 años (5,5 €) . Mayores de 64 años: 4,5 €.
|Arrigorriaga: Hasta 16 años: 3,5 €. Mayores de 16 años: 5 €.
|Atxondo: De 5 a 18 años: 4 €. Mayores de edad: 5 €.
|Balmaseda: Menor de edad: 3 €. Mayor de 18 años: 3,5 €.
|Barakaldo: General: 4,3 €. Jubilados: 2,2 €.
|Basauri: Hasta 16 años: 4,75 €. Mayores de 16 años: 7,45 €.
|Bilbao: De 6 a 17 años: 4,55€. Adultos: 7,85€. Carranza: De 4 a 16 años: 1,5 €. A partir de 17 años: 3€.
|Derio: Niños: 5,5€. Adultos: 7€.
|Durango: General: 4 €.
|Elorrio: De 3 a 18 años y mayores de 65: 4,5 €. Adultos: 6,5 €.
|Ermua: Desde 3 años: 5,5 €.
|Etxebarri: De 4 a 18 años: 5,5 €. Adultos: 9 €.
|Fruiz: Hasta 16 años: 2,6 €. A partir de 16 años: 4,2 € los laborables y 5,2 sábados y festivos.
|Galdakao: De 4 a 16 años: 5 €. A partir de 17 años: 7,5 €.
|Getxo (Fadura): Abonados 3,20€ y 6,20 el resto.
|Gordexola: De 5 a 18 años: 3,5€ los laborables y 4 sábados y festivos. Adultos: 4,5 laborables y 5€ sábados y festivos.
|Lanestosa: Hasta 14 años: 3 €. Mayores de 14 años: 4 €.
|Larrabetzu: Menores de edad: 3,31 €. Adultos: 4,41 €.
|Leioa: De 4 a 26 años: 4,5 €. Mayores de 26 años: 6,5 €.
|Lemoa: De 4 a 15 años, en paro, diversidad funcional o pensionista: 3 €. Mayores de 16 años: 6 €.
|Maruri: Hasta 16 años: 3,3 €. Mayores de 16 años: 4,9 €.
|Mungia: De 4 a 14 años: 3,1 €.
|Desde 14 años: 5,15 €.
|Muskiz: De 3 a 14 años y pensionistas: 3,5 €. De 15 a 65 años: 5 €.
|Orduña: De 4 a 18 y mayores de 65 años: 2 € laborables y 3 sábados y festivos. De 18 a 65 años: 3,5 laborables y 4,5 sábados y festivos.
|Orozko: De 5 a 15 años: 3,52 €. Mayores de 16 años: 4,32 €.
|Ortuella: Día completo: 4,2 €. Medio día: 2,6 €.
|Otxandio: De 5 a 15 años: 3,2 €. Mayores de 16 años: 4,7 €.
|Portugalete: De 4 a 14 años: 3,8 €. Mayores de 14 años: 5,7 €.
|Santurtzi: Hasta 14 años: 3 €. Mayores de 14 años: 4 €.
|Trucíos: Hasta 14 años: 1,4 €. Mayores de 14 años: 1,8 €.
|Ugao-Miraballes: Menores y jubilados: 4 €. Mayores de 18: 5 €.
|Zalla: Niños: 2,39€. Adultos: 4,64€.
|Zamudio: Hasta 15 años: 4,73 laborables y 5,78 sábados y festivos. Adultos: 6,83 y 7,88 €. Jubilados: 4,2 laborables y 4,73 sábados y festivos.
