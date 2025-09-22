Vivienda, movilidad y sanidad, encabezan las preocupaciones de los durangueses El informe municipal, elaborado con 400 entrevistas realizadas por la consultora Gizaker, refleja respaldo a proyectos como la remodelación de la Plaza del Mercado o las mejoras del Centro de Mayores

En una escala de 0 a 10, el agrado con el municipio a modo de lugar de residencia ha obtenido una media de 8,1 puntos.

El Ayuntamiento de Durango ha dado a conocer hoy los resultados del Estudio de necesidades, demandas, satisfacción y percepción ciudadana, elaborado por la consultora Gizaker entre el 9 y el 12 de junio de este año a través de 400 entrevistas telefónicas. La conclusión general es clara: la ciudadanía reclama avances en vivienda, sanidad y movilidad, aunque la localidad está bien valorada para vivir.

El conseguir un domicilio propio se desmarca como el principal problema, con un 91% de las personas encuestadas reclamando más oferta protegida, especialmente en régimen de alquiler. Asimismo, de los que han oído hablar de la nueva promoción de viviendas tasadas (un 43,5% del total de los encuestados), un tercio la valora positivamente, a la vez que otro tercio plantea dudas acerca de los precios, información e impacto. A esta problemática se suman otras preocupaciones recurrentes: la falta de aparcamiento, la limpieza urbana, el tráfico, la contaminación ambiental y las carencias sanitarias, sobre todo en pediatría en horario de tarde. De la misma manera, se percibe una carencia de opciones de ocio dirigido a la juventud.

Por otra parte, la encuesta muestra una evaluación favorable de varios servicios públicos, destacando deporte (7,57), cultura (7,45), igualdad (7,30) y euskera (7,18). Por el contrario, sanidad (6,49), urbanismo (6,68) y promoción económica (6,58) obtienen una puntuación más moderada. De los proyectos estratégicos planteados, los mejor valorados son la mejora del Centro de Mayores (8,51), la remodelación de la Plaza del Mercado (8,11) y la cubrición de juegos infantiles (8,01). Además, la renovación de la zona deportiva de Tabira (7,99) y la construcción de un nuevo Centro de Salud de Alta Resolución (7,96) cuentan con apoyo mayoritario.

El estacionamiento sigue siendo la asignatura pendiente principal, ya que apenas un 26,8% piensa que son suficientes las plazas existentes. Respecto a la OTA, casi la mitad de los participantes en la consulta (44,5%) cree que debería mejorarse. En cambio, las medidas de movilidad sostenible, como las zonas peatonales o los carriles bici, son percibidas de manera más óptima, principalmente entre los más jóvenes. En cuanto a la seguridad, la mayoría ofrece una visión positiva: un 70,3% asegura sentirse tranquilo al desplazarse de noche. La limpieza recibe un 7,04, mientras que el alumbrado logra un 6,46, con estimaciones que varían según el barrio. A pesar de las limitaciones señaladas, mantiene una alta valoración como lugar de residencia, con una nota media de 8,1 sobre 10, lo que refleja que la localidad conserva una satisfacción notable entre sus habitantes.

La actuación general del Consistorio alcanza 6,62 puntos. El 55% la considera buena o excelente, un 35,3% la sitúa en un punto intermedio y un 7% la califica de mala o pésima. De los liderazgos locales, la mejor puntuada es Inma Garrastatxu (EH Bildu), con una nota de 6,76, seguida por la alcaldesa Mireia Elkoroiribe (EAJ-PNV), con un 6,33. Les siguen Jorge Varela (Herriaren Eskubidea, 5,64), Jesica Ruiz (PSE-EE, 5,32) y Carlos García (PP, 2,98).

El sondeo revela igualmente el punto de vista que se tiene de los partidos políticos: EH Bildu (6,40) encabeza las valoraciones, seguido por PNV (5,68), Herriaren Eskubidea (5,65), PSE-EE (4,89) y PP (3,08). En proyección de voto, EH Bildu obtendría entre 9 y 10 concejales (actualmente cuenta con 9), el PNV entre 8 y 9 (ahora 8), PSE-EE entre 1 y 2 (2 actuales), Elkarrekin Podemos mantendría 1 y el PP conservaría su único edil. La participación estimada rondaría el 66%. El informe completo puede consultarse en la web municipal: www.durango.eus.

Posición del PSE

Desde el PSE destacan que han sido ellos quienes han impulsado los proyectos que más demanda la ciudadanía, como el nuevo Centro de Mayores y la cubierta del parque de San Ignacio. Resaltan la «alta valoración» que los vecinos otorgan a Durango, con un 8,10, y subrayan que «la encuesta ha abordado todos los servicios con transparencia». Sobre los principales problemas, su portavoz Jesica Ruiz señala: «Seguiremos trabajando con las primeras viviendas tasadas del municipio y con las 16 de carácter social de San Fausto. En cuanto al aparcamiento, el Plan de Movilidad abordará soluciones concretas». Por su lado, el PSE recalca su compromiso de «continuar aportando respuestas a las necesidades de la población».