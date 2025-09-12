«Entre vecinos, asociaciones y Policía tenemos que resolver los conflictos» La ciudadanía de Durango presentará sus propuestas y necesidades para garantizar la convivencia tras la creación de la Mesa de Seguridad

Un foro abierto, inclusivo y permanente, en el que personas particulares, asociaciones y colectivos podrán compartir sus inquietudes, propuestas y necesidades «para construir entre todos un Durango más seguro y cohesionado».

La localidad ha constituido la mesa ciudadana para la seguridad y la convivencia, compuesta por una amplia representación de la sociedad de la villa. En ella participan no solo los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento, sino también asociaciones vecinales, colectivos de mujeres, representantes de las AMPAS de los centros educativos, colectivos vulnerables, así como comerciantes y hosteleros. Además, cualquier vecino que desee participar podrá hacerlo, ya que la Mesa está abierta a la participación directa de la ciudadanía.

Desde la asociación de comerciantes Dendak Bai, su presidente, Alex Palacios, recalcó que «puede servir para tener una comunicación directa y cercana con el consistorio y la Policía Municipal». «Estamos representados varios sectores de la ciudadanía y podría servir para resolver algunos conflictos. El primer tema a abordar serán las fiestas pero a partir, se podrán presentar propuestas de temas o incluso el propio Ayuntamiento», subrayó a este periódico.

Entre los temas que se tratan se encuentran la seguridad vial, la prevención de delitos, la violencia de género, la protección de menores o el tráfico y consumo de drogas. También se trabaja para reforzar la coordinación entre los cuerpos de seguridad y aumentar la presencia policial en las zonas que más lo requieren.

El colectivo Junta de Ayuda a Enfermos de Durango e Iurreta (JAED), valora a través de su representante Susana Lorenzo como una herramienta positiva. «Fue un primer contacto para presentar la mesa, todo lo que sea participativo me parece positivo y cuanta más personas formen parte, será mejor», subraya.

Este órgano se estructurará en dos mesas principales: la Mesa de Representación Vecinal, que será un espacio de encuentro sistemático entre la administración municipal y la ciudadanía organizada, y la Mesa Ciudadana Directa, un foro abierto a toda la población en el que se podrán presentar directamente las inquietudes y propuestas relacionadas con la seguridad y la convivencia.

Los objetivos de la Mesa son claros y buscan fortalecer el trabajo conjunto entre los distintos actores sociales y políticos de Durango. En primer lugar, se pretende fortalecer la colaboración entre la ciudadanía, la policía y las autoridades municipales, para garantizar una respuesta eficaz a los problemas de seguridad. Además, se busca fomentar la transparencia en las políticas públicas, asegurando que todos los ciudadanos tengan acceso a la información relevante y puedan participar activamente en las decisiones que afectan a su comunidad.

El presidente de vecinos del casco viejo, José Mari Arrillaga, escenario de suciedad, peleas y quejas por parte de la ciudadanía, considera que es necesario «un acuerdo para dar una continuidad por las reclamaciones del ocio nocturno y actos incívicos. Hay que coger el tema por los cuernos y garantizar la seguridad y convivencia, con la aportación de todos los vecinos«.

Mientras, el concejal del PP, Carlos García, que facilitó la aprobación del presupuesto municipal del pasado año con el objetivo de crear la mesa de seguridad ciudadana, considera que es un proyecto «muy necesario y positivo» para asegurar la convivencia y coordinar a la Policía Local con la Ertzaintza. «No hay mejor herramienta que escuchar de primera mano a los vecinos para mejorar la seguridad, con el objetivo de escuchar sus inquietudes acerca de los puntos negros y la falta de iluminación, el refuerzo de la seguridad vial por el aumento de la circulación, una mayor presencia policial por las noches por solucionar los conflictos, por poner un ejemplo» subraya.

Desde el colectivo de mayores Bizidun, Noemi Anderez, considera que es importante porque va a ser participativo. «Tenemos que estar presentes en las cosas que pasan en el pueblo y vamos a tener la oportunidad de dar nuestra opinión y sugerencias personas de diferentes generaciones«.

La Policía Municipal de la villa también indicó que las interrelaciones con las asociaciones de barrio, padres y madres de colegios, organizaciones de personas vulnerables... es decir, «cualquier asociación que constituye el tejido social de la villa es positivo». «Necesitamos la colaboración ciudadana y de la información que todos los vecinos puedan aportar, siendo una oportunidad única para poder resolver conflictos que no siempre conllevan una intervención policial y fomenta la confianza mutua del ciudadano en las instituciones municipales», manifestaron.

Las carrozas podrán poner la música hasta las 00.00 horas

Con motivo de las fiestas de San Fausto, el Ayuntamiento de Durango señaló ayer que se aplicarán medidas únicamente en la parte vieja en el Día de Disfraces, zona en la que se prevé una mayor concentración de personas. De esta manera, un máximo de 20 carros pequeños con equipos reducidos de música podrán acceder a las calles del casco histórico y hasta 10 carrozas grandes podrán circular en zonas amplias como Santa Ana, Ezkurdi, Andra Mari y en el resto del municipio. El horario máximo de emisión será hasta las 00.00 horas y tendrán un plazo para inscribirse hasta el 30 de septiembre.