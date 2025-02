Un vecino de Iurreta conmemora el 40 aniversario del accidente aéreo en el monte Oiz

Leire Merino Iurreta Miércoles, 19 de febrero 2025, 15:00 Comenta Compartir

Este miércoles se conmemora el 40 aniversario del trágico accidente aéreo que tuvo lugar en el monte Oiz, y un vecino de Iurreta ha decidido recordar a las víctimas de una manera especial. Iñaki Uribesalgo, dueño de la floristería Uribesalgo, ha creado un altar en el escaparate de su establecimiento que reúne piezas del avión Boeing 727, noticias de la época en las que se incluye el listado de pasajeros que iban a bordo y una maqueta de la aeronave. Su iniciativa busca mantener vivo el recuerdo de aquellos que perdieron la vida en el fatídico suceso. «Cada año, en esta fecha, mi propósito es rememorar a los 148 fallecidos de la catástrofe, a fin de que no caiga en el olvido», ha comentado. Su homenaje incluye dos ramos de flores, uno que lleva al lugar en el que ocurrió la tragedia, mientras que el otro, en la víspera del día, al cementerio de Derio, donde descansan algunos de los restos de los difuntos.

A pesar de no tener vínculos familiares con los muertos, el impacto del siniestro lo marcó profundamente. «En aquel momento tenía 15 años y estudiaba en Maristas. Me acuerdo del caos: sirenas, ambulancias, bomberos… No sabía exactamente qué pasaba hasta que se confirmó que un avión se había estrellado», ha recordado, que aún guarda en su memoria la confusión y la tristeza de aquel día. A día de hoy, «aún se pueden encontrar restos del aparato en la zona». Uribesalgo ha compartido que conserva una de las piezas que recogió con sus padres poco después del accidente. «Lleva conmigo 40 años», ha dicho con nostalgia. Otros pedazos, principalmente ventanillas y fragmentos de diferentes partes, las ha ido recogiendo a lo largo del tiempo.

La historia del acontecimiento, aunque lejana para algunos, sigue despertando un gran interés, especialmente entre las generaciones más jóvenes. «A la gente le llama mucho la atención, fundamentalmente a los menores de 40 años. Suelen acercarse a preguntar y yo les explico lo que pasó», ha afirmado. Por otro lado, los que vivieron la época se acercan al local con el objetivo de tomar fotografías del altar. Además, Uribesalgo ha pedido que, en el propio monte, se dedique algún tipo de conmemoración que refleje la magnitud de lo sucedido. «Necesitamos un reconocimiento que honre adecuadamente a los que fallecieron», ha concluido.