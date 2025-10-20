El probadero de Abadiño se prepara para abrir los fines de semana El Ayuntamiento llevará a cabo varias reformas con un presupuesto de 100.000 euros tras recoger propuestas de vecinos y colectivos locales

Leire Merino Abadiño Lunes, 20 de octubre 2025, 15:25

El Ayuntamiento de Abadiño ha finalizado el proceso participativo iniciado esta primavera con el propósito de definir el futuro del probadero municipal, un espacio emblemático de la localidad que recibe un uso frecuente por parte de diversos colectivos. La iniciativa surge tras la priorización de este proyecto en los presupuestos participativos, y su objetivo es revitalizar las instalaciones, transformándolas en un centro de ocio cubierto y compartido que pueda abrir libremente los fines de semana. El equipo de gobierno espera que estas mejoras estén operativas ya durante el invierno.

A lo largo del procedimiento colaborativo, los vecinos pudieron registrar sus votos de manera digital y presencial. Posteriormente, se organizaron sesiones de trabajo presenciales a fin de recoger, revisar y priorizar las propuestas. Con las aportaciones ciudadanas y un presupuesto de 100.000 euros asignado al plan, el Consistorio ha definido una serie de acciones que buscan mejorar la seguridad, la accesibilidad y la funcionalidad del probadero.

Entre estas actuaciones se encuentran la instalación de una barandilla desmontable en la primera fila de la grada, la renovación de la estructura de la tarima del suelo y la colocación de una rampa de acceso. También se habilitará un nuevo vestuario, un lugar reservado a guardar el material de los grupos de dantzaris y una lona vertical a fin de dividir la superficie en distintos compartimentos según las necesidades de uso. Además, se llevará a cabo un estudio de inmisión sonora dentro y fuera del edificio.

Paralelamente, el Ayuntamiento ha llevado a cabo otras mejoras de seguridad necesarias, como la sustitución de la puerta principal inferior por una persiana y la instalación de un sistema de poleas seguro para los entrenamientos de sokatira, con un coste adicional de 48.925 euros. «El proceso ha permitido reunir diferentes opiniones y plantear soluciones acordes a las demandas señaladas. Es un espacio con mucho uso y recorrido, y buscamos adaptarlo poco a poco para que siga siendo útil y accesible para la ciudadanía», han destacado desde el equipo de gobierno.

