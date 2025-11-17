Pintxos innovadores y creativos toman protagonismo en Amorebieta Cerca de 20.000 unidades fueron degustadas en un fin de semana en el que Antxeta by Taberu se alzó con el premio profesional, mientras que el Batzoki triunfó en la votación popular

Los pintxos han sido los protagonistas de este fin de semana en Amorebieta. Con 23 locales en competencia, el concurso Jan Alai ha apostado este año por la innovación y la libertad de ideas, dejando a un lado las recetas clásicas. Según los organizadores, se han consumido cerca de 20.000 unidades entre el viernes y el domingo. El objetivo, un año más, ha sido «dinamizar el sector, fomentar el consumo local y situar el talento gastronómico del municipio en un plano destacado».

La entrega de premios se celebró ayer en el Centro Zelaieta. El jurado, formado por Doris Martínez, Belén Euba e Ignacio Otxandio, ha valorado especialmente la novedad, originalidad y puesta en escena de las creaciones. El premio al mejor pintxo ha recaído en Antxeta by Taberu, que ha recibido 1.000 euros por su propuesta ganadora. La segunda posición ha sido para Txiri-Txiri taberna, mientras que Autzagane jatetxea, Oasis taberna y Far-Far han ocupado el tercer, cuarto y quinto lugar, respectivamente.

Paralelamente a la valoración profesional, el público también ha tenido voz a través de la votación popular. En este caso, el ganador ha sido el de Batzoki, que ha logrado 173 votos y se ha llevado 500 euros. Antxeta by Taberu ha vuelto a destacar con 116 puntos, seguido de Ortzimuga taberna (102), Leku Berri (80) y Goizeder (77). Asimismo, sortearon un tercer premio de 500 euros entre las personas votantes, que fue entregado a Kepa Huerta.

Desde el Ayuntamiento se ha agradecido la participación de todos los establecimientos y el apoyo de los asistentes, destacando que este certamen es «un ejemplo de cómo la gastronomía puede ser motor de dinamización económica y cultural». Además, la organización ha remarcado que esta iniciativa «refuerza el compromiso con el comercio de la localidad y sitúa a los bares y restaurantes como espacios de encuentro social y creación gastronómica».