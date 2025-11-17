El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La alcaldesa, Ainhoa Salterain, junto a los ganadores de esta edición del certamen gastronómico Jan Alai. A.E.U

Pintxos innovadores y creativos toman protagonismo en Amorebieta

Cerca de 20.000 unidades fueron degustadas en un fin de semana en el que Antxeta by Taberu se alzó con el premio profesional, mientras que el Batzoki triunfó en la votación popular

Leire Merino

Leire Merino

Amorebieta

Lunes, 17 de noviembre 2025, 17:10

Comenta

Los pintxos han sido los protagonistas de este fin de semana en Amorebieta. Con 23 locales en competencia, el concurso Jan Alai ha apostado este año por la innovación y la libertad de ideas, dejando a un lado las recetas clásicas. Según los organizadores, se han consumido cerca de 20.000 unidades entre el viernes y el domingo. El objetivo, un año más, ha sido «dinamizar el sector, fomentar el consumo local y situar el talento gastronómico del municipio en un plano destacado».

La entrega de premios se celebró ayer en el Centro Zelaieta. El jurado, formado por Doris Martínez, Belén Euba e Ignacio Otxandio, ha valorado especialmente la novedad, originalidad y puesta en escena de las creaciones. El premio al mejor pintxo ha recaído en Antxeta by Taberu, que ha recibido 1.000 euros por su propuesta ganadora. La segunda posición ha sido para Txiri-Txiri taberna, mientras que Autzagane jatetxea, Oasis taberna y Far-Far han ocupado el tercer, cuarto y quinto lugar, respectivamente.

Paralelamente a la valoración profesional, el público también ha tenido voz a través de la votación popular. En este caso, el ganador ha sido el de Batzoki, que ha logrado 173 votos y se ha llevado 500 euros. Antxeta by Taberu ha vuelto a destacar con 116 puntos, seguido de Ortzimuga taberna (102), Leku Berri (80) y Goizeder (77). Asimismo, sortearon un tercer premio de 500 euros entre las personas votantes, que fue entregado a Kepa Huerta.

Desde el Ayuntamiento se ha agradecido la participación de todos los establecimientos y el apoyo de los asistentes, destacando que este certamen es «un ejemplo de cómo la gastronomía puede ser motor de dinamización económica y cultural». Además, la organización ha remarcado que esta iniciativa «refuerza el compromiso con el comercio de la localidad y sitúa a los bares y restaurantes como espacios de encuentro social y creación gastronómica».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  2. 2 El jubilado que denuncia un «error» de la Seguridad Social: 45 años cotizados y 1.450 euros de pensión
  3. 3

    Bizkaia endurecerá a golpe de impuestos en 2026 la penalización por tener pisos vacíos
  4. 4

    El invierno llega a Bizkaia en noviembre: mínimas de hasta cero grados y nieve a 500 metros
  5. 5

    Estados Unidos abre la guerra del estrógeno contra la menopausia
  6. 6

    La Ertzaintza constata indicios de delito por el derribo del palacete de Getxo
  7. 7

    Un incendio en una empresa de reciclaje de Erandio genera una gran humareda por toda la Ría
  8. 8

    Multas, funcionamiento... las claves del V-16, el dispositivo obligatorio para 30 millones de vehículos a partir del 1 de enero
  9. 9

    La Fiscalía de Menores investiga el «acoso» de 50 alumnos a una profesora en Plentzia
  10. 10 El embajador de la cocina nepalí en Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Pintxos innovadores y creativos toman protagonismo en Amorebieta

Pintxos innovadores y creativos toman protagonismo en Amorebieta