La pasión por el mundo de las setas cumple 25 años en Durango La Asociación Micológica Errotarri realiza salidas de campo, edita una revista especializada con colaboradores internacionales y clasifica especies en exposiciones

La Asociación Micológica Errotarri de Durango lleva veinticinco años contribuyendo al conocimiento y divulgación del mundo de las setas. Su presidente, Esteban Ruiz, recuerda que se fundó de forma sencilla, entre amigos que compartían una afición y una preocupación: evitar intoxicaciones por desconocimiento. Con el tiempo, aquella iniciativa se ha convertido en un proyecto con prestigio internacional. Actualmente, son cerca de cuatrocientos socios. «Tenemos compañeros de toda España e incluso de Europa, y eso se debe a la labor científica que realizamos», explica Ruiz.

La actividad del grupo no se queda en las paredes de su sede. Anualmente organizan salidas científicas a territorios poco estudiados como Canarias, Azores o los Pirineos. El objetivo es catalogar especies, ampliar conocimientos y compartir resultados con otras asociaciones del mismo ámbito. De igual manera, colaboran en exposiciones micológicas dentro y fuera del territorio. De hecho, su local actual ha sido esencial a la hora de consolidar este trabajo. «Antes apenas teníamos sitio. Ahora contamos con zona de microscopía y una amplia biblioteca a fin de continuar investigando», subraya Ruiz.

Pese a los actos que llevan a cabo, hay un factor que preocupa al colectivo: el relevo generacional. La mayoría de quienes participan activamente superan los sesenta años y no hay jóvenes interesados en profundizar en esta ciencia. Ruiz cree que no es un problema exclusivo de esta materia. «Sucede en muchas actividades tradicionales. Quizá las redes sociales, la falta de tiempo o la inmediatez hacen que cueste comprometerse con algo que exige estudio y paciencia». Aun así, la afición popular sigue viva. Cada otoño cientos de personas salen al monte en familia. No obstante, casi todas comparten la misma motivación: los ejemplares comestibles. «La gente solo quiere saber si se pueden comer o no. Sin embargo, eso es lo menos relevante desde el punto de vista científico», lamenta.

Ruiz admite que existe mucho atrevimiento. «Hay quien las prueba sin conocerlas bien. Tienen suerte porque realmente son pocas las peligrosas, pero una intoxicación puede ser grave». El Entoloma sinuatum es la especie que más problemas causa en Euskadi por su aspecto atractivo, lo que confunde a los inexpertos. Por eso en la asociación mantienen abierta la oficina todos los lunes con el propósito de identificar gratuitamente las muestras que acerque cualquier persona.

Una de las claves a fin de darse a conocer es la expansión de la revista que editan en el propio municipio, una publicación que incluye estudios micológicos, artículos de investigación y colaboraciones internacionales. «Nos la piden incluso de Italia o Francia. Es de carácter científico, pero también dejamos un espacio para los aficionados», señala. Mirando al futuro, Ruiz tiene claro el deseo de seguir creciendo, divulgar la micología y mantener vivo un pasatiempo que une naturaleza, ciencia y convivencia.

