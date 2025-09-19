Osakidetza incluirá el centro de salud de alta resolución de Durango en su plan de inversiones para 2026 El Departamento de Salud considera necesario también reforzar el servicio de emergencias en la zona de Durangaldea para lo que está analizando las diferentes alternativas existentes con el fin de implementar las mejoras en los próximos meses

El Ayuntamiento de Durango y el Departamento de Salud del Gobierno vasco han mantenido recientemente una reunión para avanzar en dos cuestiones clave para la atención sanitaria de la localidad: el proyecto del centro de salud de alta capacidad y la futura puesta en servicio de una ambulancia medicalizada.

Durante la reunión, el consejero de Salud, Alberto Martínez, trasladó a las representantes municipales que la redacción del proyecto quedará incluida en el Plan de Inversiones de Osakidetza para 2026. En la actualidad se está concretando el plan funcional del nuevo centro, que definirá los servicios sanitarios que albergará, lo que permitirá licitar la redacción del proyecto.

El pasado año, según las necesidades sanitarias, los terrenos liberados del ámbito urbanístico conocido como 'PERI Ferrocarril' resultaron ser la mejor opción para albergar el futuro centro. Este espacio, propuesto por el Ayuntamiento , se adapta a las necesidades definidas por el Departamento de Salud y Osakidetza para la construcción de esta infraestructura sanitaria, según recalcaron fuentes municipales. De esta manera, los terrenos liberados tras el soterramiento del tren hace poco más de una década albergarán un hospital de día similar al de Gernika.

En el encuentro, también participaron la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, el Director de Asistencia Sanitaria de Osakidetza, Koldo Berganzo, la alcaldesa de Durango, Mireia Elkoroiribe, y la teniente de alcalde, Josune Escota.

Por otra parte, en la reunión se ha tratado también la posibilidad de implantar un nuevo dispositivo que permita la medicalización del servicio de emergencia de la actual ambulancia sanitaria en Durango. El Departamento de Salud considera necesario reforzar el servicio de emergencias en la zona de Durangaldea para lo que está analizando las diferentes alternativas existentes con el fin de implementar las mejoras en los próximos meses.

La alcaldesa, Mireia Elkoroiribe (PNV), ha subrayado la importancia de estos avances. «La salud de los durangueses es una prioridad para nosotras. Nuestro compromiso es hacer todo lo que esté en nuestras manos para mejorar la atención sanitaria en la villa y en la comarca. Por ello, trabajaremos para que el mayor número posible de servicios se presten aquí, cerca de nuestra ciudadanía, y seguiremos dando pasos firmes para lograrlo».

