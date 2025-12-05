Medio centenar de expositores ofrecen la mejor artesanía vasca en Durango Los productos de joyería, textil, cerámica o cuero son protagonistas en la plaza del mercado dentro de la XIX edición de la Euskal Denda

Javier García Legorburu Durango Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:10

La feria de la mejor artesanía vasca ha arrancado hoy en el Mercado de Durango, con la firma de medio centenar de expositores en la XXIX edición de joyería, textil, cerámica, cuero, cosmética, ilustración y agroalimentación. Todos ellos ofrecerán sus productos hasta el lunes, día 8.

La artesanas Maite Salutregi y Jone Urain llevan más de tres décadas con su marca Pott Keramika. «Trabajamos la vajilla con tazas, vasos y jarras en el municipio guipuzcoano de Itsaso) Se suele vender bien y es una forma de visibilizar nuestro trabajo. Lo que más nos piden son los boles, tanto para el desayuno, para comer potaje y sopa y también vendemos tazas. Nos compran muchísimo y la gente busca a la persona que está detrás de la marca y quiere saber cómo se hace«, subrayaba Urain.

Una de las que no se quiso perder la cita es la actriz Itziar Ituño. «Soy una gran aficionada, hay que impulsar las cosas hechas a mano y a los creadores y más en este mundo tan globalizado en el que vivimos, donde todos nos vestimos con las mismas cosas«, resumía la de Basauri. «Hay cosas muy originales y es una manera bonita de impulsar a nuestros artesanos y realizar regalos a nuestros seres queridos. Además, hay mucha gente joven también visitando los puestos y eso es muy gratificante«, confesaba.

Los complementos de cuero llegaban de la mano de Jose Escrich y Maite Peña, con su marca 'Red Masai' . «Nos piden mucho eguzkilore. La gente se está mentalizando con los artesanos y a veces, suelen pedir más carteras para chicos y otras veces bolsos y mochilas pero cada año cambia un poco. Es un gran escaparate para hacer visible nuestro trabajo», confesaban estos emprendedores, con su marca desde hace 32 años.

A La feria acuden profesionales de Bizkaia, Gipuzkoa, Araba y Navarra. Clientes observaban las diferentes joyas y pendientes de Maider Mendinueta, procedente de Zarautz, con su marca Emeberhiru bitxiak. «Es joyería artesanal, trabajo con plata, piedras naturales y acabados en dorado. La gente viene a comprar los regalos de reyes y olentzero y lo que más se vende son pendientes, con el objetivo de visibilizar el negocio y llegar a más clientes», reconocía, tras llevar once años con la marca.

Otros clientes optaban por renovar los materiales de su casa y potenciar la madera. Angel Mari Clemente, procedente de Cascante y con la marca Pimfa Artesanos de la Madera de Olivo, mostraba los cuencos, drenaje de cocina, ensaladeras, tablas de madera. «Desde el año 94 he venido mucho. La gente lo que más pide son las tablas y cubiertos y valoran y agradecen. Antes, vendía a tiendas y ahora está mucho más complicado. Esta feria es un escaparate muy bueno», concluía.