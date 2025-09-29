Los mayores cogen ritmo en Durango El Ayuntamiento, con el apoyo de varias asociaciones, fomentará desde mañana el envejecimiento activo para mejorar la salud y potenciar la sociabilidad

Fomentar el envejecimiento activo a través del ejercicio físico con el objetivo de socializar y adoptar hábitos saludables en Durango y resto de la comarca. Desde la asociación de mayores Bizidun, que cuenta con 500 socios y tienen lista de espera, consideran fundamental y muy beneficioso organizar actividades para los mayores de 60 años.

En este caso, el Ayuntamiento de Durango arrancará este miércoles un programa de paseos saludables dirigido a este colectivo. Esta actividad, que se llevará a cabo semanalmente, constará de dos modalidades de salida. Cada miércoles, a las 9.30 horas, se realizarán paseos de unos 5 kilómetros, acompañados por un técnico en actividad física. El punto de encuentro para estas caminatas será la fuente de Kurutziaga, y se estima que se termine sobre las once de la mañana. Este recorrido está pensado para que este colectivo pueda disfrutar de una actividad física suave en un ambiente agradable y relajado.

Además, los lunes, el mencionado colectivo, organiza salidas de 'Nordic Walking', una modalidad de caminata con bastones que cubre distancias de entre 8 y 10 kilómetros. Todo comenzó en 2012 gracias a una decena de vecinos que, tras realizar un curso de 'Claves para vivir en el mundo de hoy', optaron por poner en marcha un proyecto que pudiera beneficiar a la población. Hoy en día, organizan eventos culturales, salidas de senderismo y excursiones a otras localidades, entre otras actividades. Cuenta con casi medio millar de socios, la mitad de ellos de la villa y el resto de otros pueblos de la comarca.

«Es muy importante moverse y hacer deporte. Somos tolerantes con todos para que cualquiera pueda asistir. Caminan hasta los pueblos de alrededores y siempre asisten una veintena de personas. También organizamos otro tipo de salidas para los más andarines y luego disfrutan de una comida. En otras excursiones, otros optan por una distancia más corta y recorren 14 kilómetros», subraya su presidenta, Noemí Andérez.

Medio millar de personas forman parte de este colectivo, con integrantes de pueblos como Abadiño, Zaldibar, Berriz o Elorrio además del propio Durango. «Hay mucha gente que, por circunstancias de la vida, se queda solo. Conocidos y no tan conocidos se encuentran con Bizidun la oportunidad de hablar con gente, relacionarse, salir o tomar un café con otra persona. A veces, cuando uno termina su etapa laboral, estás más solo que la una. Este colectivo ha sido una bendición para ellos», explica otro voluntario, Gabriel Mínguez.

El apartado cultural también es muy importante y como recalca Andérez, realizan visitas a ciudades como Baiona o Santander y acuden a los preestrenos de la ópera del Palacio Euskalduna. «Organizamos conferencias en el centro de mayores los martes dirigidos a todo el mundo, cada 15 días. La sala se queda pequeña para la cantidad de gente que va y nos gustaría contar con un espacio un poco más grande», resume, antes de apuntar que están duplicando las salidas y cuentan con una lista de espera.

Otro de los colectivos de mayores de la localidad es Izar Gaztea. Su voluntaria Pilar Alegría reconoce que es muy importante incentivar la relación entre personas. «Es clave sacar a la gente de casa», alerta. «En nuestra asociación, el 30% de las personas tiene más de 80 años y también les llamamos y felicitamos por su cumpleaños para que puedan hablar con alguien y no estén solas», subraya, además de realizar visitas culturales, cursos de yoga, coro, taichí o distintos tipos de baile.

Según recalca el Ayuntamiento, las personas interesadas en participar pueden inscribirse llamando al teléfono 94 465 74 51 o a través del correo electrónico adintek@durango.eus. «Animamos a las personas mayores a sumarse a estas iniciativas, que tienen como finalidad mejorar la salud física y mental a través de la actividad física al aire libre, en compañía de profesionales del ámbito deportivo.

