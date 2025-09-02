Iurreta invita a disfrutar de la montaña con tres recorridos diseñados para todos los niveles La XIV edición de la Mendi Martxa, organizada por Zaldai Mendi Taldea, se celebrará el 27 de septiembre con rutas de 4, 14 y 24 kilómetros

Iurreta volverá a convertirse en punto de encuentro para los aficionados a la montaña el próximo sábado 27 de septiembre con la celebración de la XIV edición de la Mendi Martxa, organizada por Zaldai Mendi Taldea. La jornada contará con tres rutas diseñadas con el fin de que puedan participar todos los interesados.

La opción más accesible será la Txiki martxa, de 4 kilómetros por Garaizar y Berezigane, dirigida a niños acompañados de adultos. Por su lado, quienes busquen un reto intermedio tendrán la oportunidad de llevar a cabo un itinerario de 14,2 kilómetros y 620 metros de desnivel que recorrerá las faldas del Mugarra. Los más preparados podrán afrontar el trazado largo, de 24,5 kilómetros y 1.600 metros de desnivel, que coronará Artatzagane (996 m) y Leungane (1.096 m) atravesando la sierra de Aramotz.

Las salidas serán desde la plaza del municipio: a las 8.30 horas en el caso de los recorridos de larga y media distancia, y a las 9.30 horas la destinada a los pequeños. Las inscripciones, abiertas en www.kirolprobak.com hasta el día 25 de este mes, cuestan 12 y 5 euros, respectivamente. Asimismo, la organización ofrecerá avituallamientos, lunch final, duchas y asistencia médica.

