Los estudiantes de Abadiño cuentan ya con conexión directa a la UPV/EHU El refuerzo de la línea A3924 soluciona los problemas de transporte de universitarios y jóvenes de tercero y cuarto de la ESO

Leire Merino Abadiño Lunes, 15 de septiembre 2025, 15:42 Comenta Compartir

El alumnado de Abadiño cuenta ya con una conexión directa a la UPV/EHU gracias al refuerzo de la línea A3924. La Diputación Foral de Bizkaia ha modificado el itinerario en horarios clave, atendiendo a las peticiones trasladadas por el Ayuntamiento para mejorar la movilidad y solucionar los problemas de transporte que venían sufriendo estudiantes de secundaria y universitarios del municipio.

Con la modificación, los autobuses de las 6.35 y 7.35 horas, que antes partían de Durango, tienen ahora su origen en Elorrio y realizan paradas en Muntsaratz, Zelaieta y Zubibitarte. Asimismo, por la tarde, los refuerzos de las 14.10 y 15.10 horas prolongan su recorrido hasta Elorrio. Este cambio garantiza a los jóvenes no tener que realizar transbordos ni a la ida ni a la vuelta en su trayecto. Además, el nuevo horario ofrece a los estudiantes que se dirigen a Bilbao la posibilidad de enlazar en Durango con el autobús de Ondarroa, con tan solo cinco minutos de espera, mejorando así la coordinación entre servicios.

Los beneficiados confirman lo positivo que ha resultado esta innovación. Maialen García, estudiante de Bellas Artes, afirma que ahora viaja «sin estrés ni retrasos», mientras que Jon Ander López, de Enfermería, subraya que «ya no dependo de mis padres a la hora de llegar a clase». Del mismo modo, la medida aporta un remedio al problema de los alumnos de tercero y cuarto de la ESO, que dependían del servicio público, el cual a menudo en esas franjas horarias estaba completo y se quedaban sin poder subir en los barrios abadiñarras.

Aunque el Consistorio ha valorado positivamente el refuerzo de la línea A3924, recalca que todavía quedan cuestiones por resolver. Una de las principales es que todos los autocares de la ruta Elorrio-Bilbao se detengan en Muntsaratz. La variación actual contempla solo dos paradas diarias en el barrio, una mejora que consideran insuficiente, ya que reclaman que deberían de parar cada vez que pasan por ahí. En marzo, una vecina inició una recogida de firmas con este propósito y reunió cerca de 500 apoyos, entregados junto a una instancia municipal a la institución foral vizcaína. Meses después, representantes locales mantuvieron un encuentro con la Diputada de Transportes, Movilidad y Turismo y con el director de Bizkaibus, en el que, tras años de negativas, trasladaron directamente la necesidad de atender las demandas de la ciudadanía abadiñarra.