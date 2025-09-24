Más de 60 esquiladores de una decena de países se darán cita en el Campeonato de Euskadi en Abadiño El probadero reunirá a 24 expertos vascos y 42 internacionales en un espectáculo de destreza, velocidad y tradición

Leire Merino Abadiño Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:35 | Actualizado 17:36h.

La primera edición del Campeonato de Esquileo de Euskadi se celebrará el próximo sábado en el probadero de Abadiño (de 8.00 a 20.00 horas), organizado por Euskal Ardi Moztaileen Elkartea (EAME). La competición reunirá a 24 esquiladores del territorio y 42 internacionales, procedentes de otras Comunidades españolas, Escocia, Irlanda, Gales, Inglaterra, Francia, Colombia, Alemania, Noruega y Uruguay.

Los participantes competirán en dos modalidades, máquina y tijera, y en tres categorías: Senior, Open e Internacional, ofreciendo un espectáculo de gran técnica, velocidad y destreza. Entre los asistentes destacan el inglés Nick Greaves y el irlandés Ivan Scott, ambos récords mundiales, que mostrarán sus habilidades ante el público. En total, se esquilarán alrededor de 1.000 ovejas de toda la región, evaluadas por un jurado de 8 a 10 miembros, con el escocés Robbie Hislop como juez principal.

El programa, además de incluir el Campeonato de Euskadi, incluye el Torneo Internacional, exhibiciones de herramientas, talleres infantiles, degustación de alimentos Eusko Label y un mercado de productos de oveja y lana. Por primera vez, se proclamará al campeón del territorio de Esquileo, y la prueba seleccionará a nueve representantes que concursarán en el Mundial de Nueva Zelanda en marzo del año que viene.

