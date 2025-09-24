El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Cinco kilómetros de retenciones a la altura de Rontegi por un accidente múltiple
Los participantes competirán en dos modalidades, máquina y tijera EFE

Más de 60 esquiladores de una decena de países se darán cita en el Campeonato de Euskadi en Abadiño

El probadero reunirá a 24 expertos vascos y 42 internacionales en un espectáculo de destreza, velocidad y tradición

Leire Merino

Leire Merino

Abadiño

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:35

La primera edición del Campeonato de Esquileo de Euskadi se celebrará el próximo sábado en el probadero de Abadiño (de 8.00 a 20.00 horas), organizado por Euskal Ardi Moztaileen Elkartea (EAME). La competición reunirá a 24 esquiladores del territorio y 42 internacionales, procedentes de otras Comunidades españolas, Escocia, Irlanda, Gales, Inglaterra, Francia, Colombia, Alemania, Noruega y Uruguay.

Los participantes competirán en dos modalidades, máquina y tijera, y en tres categorías: Senior, Open e Internacional, ofreciendo un espectáculo de gran técnica, velocidad y destreza. Entre los asistentes destacan el inglés Nick Greaves y el irlandés Ivan Scott, ambos récords mundiales, que mostrarán sus habilidades ante el público. En total, se esquilarán alrededor de 1.000 ovejas de toda la región, evaluadas por un jurado de 8 a 10 miembros, con el escocés Robbie Hislop como juez principal.

El programa, además de incluir el Campeonato de Euskadi, incluye el Torneo Internacional, exhibiciones de herramientas, talleres infantiles, degustación de alimentos Eusko Label y un mercado de productos de oveja y lana. Por primera vez, se proclamará al campeón del territorio de Esquileo, y la prueba seleccionará a nueve representantes que concursarán en el Mundial de Nueva Zelanda en marzo del año que viene.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  2. 2

    Haitam, el joven asesinado de una cuchillada el domingo, entró en Bizkaia como mena en 2021
  3. 3 El arte de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  4. 4 La Aemet anuncia el comienzo del veranillo de San Miguel: así afectará a Bizkaia
  5. 5 Los mejores y peores bollos de mantequilla de Bilbao, según el crítico gastronómico Mikel Iturriaga
  6. 6 El SEPE no permitirá computar las rentas de la unidad familiar para conceder el subsidio de mayores de 52 años
  7. 7

    Trump arremete contra la ONU por su «ineficacia» y cierra filas con Israel
  8. 8 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  9. 9 Un muerto a la entrada a Bilbao tras caer con su coche desde la carretera de Buia a la AP-68
  10. 10

    El Gobierno sube de 675 a 800 euros la renta por sacar en alquiler pisos vacíos en Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Más de 60 esquiladores de una decena de países se darán cita en el Campeonato de Euskadi en Abadiño

Más de 60 esquiladores de una decena de países se darán cita en el Campeonato de Euskadi en Abadiño