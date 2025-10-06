El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Entre las novedades cabe destacar cursos como 'Acércandonos al Agroecofeminismo', que cuenta con un huerto propio. ABADIÑOKO UDALA

La escuela de empoderamiento de Abadiño estrena programación este jueves

La inauguración tendrá a las 18.30 horas en Errota Kultur Etxea y también se pondrán en práctica herramientas para combatir los miedos y desarrollar la habilidad de hablar en público

Javier García Legorburu

Javier García Legorburu

ABADIÑO

Lunes, 6 de octubre 2025, 15:43

Comenta

La escuela de empoderamiento de Abadiño inicia el curso con una imagen renovada y una programación llena de propuestas atractivas e innovadoras. La inauguración, abierta a toda la ciudadanía, tendrá lugar el jueves 9 de octubre a las 18.30 horas en Errota Kultur Etxea.

El público podrá conocer, de la mano de Axun y Mari Carmen, dos entrañables amigas, la programación de este curso. Además, se presentará el monólogo «Kaiting in the nigth» de la actriz Kaitin Allende, un repaso cómico y realista sobre las situaciones más surrealistas de la vida cotidiana de las mujeres y la importancia de los cuidados. El acto concluirá con un picoteo compartido.

Una programación diversa y participativa

Para renovar y fortalecer la escuela de empoderamiento, se ha creado una nueva imagen inspirada en el monte Anboto y en colores vivos, que simbolizan la cercanía y la diversidad que distinguen al proyecto.

Asimismo, la programación del curso incluye propuestas innovadoras y asequibles. Entre las novedades cabe destacar cursos como 'Acércandonos al Agroecofeminismo', que cuenta con un huerto propio. Una oportunidad para trabajar la tierra y aprender lo que aporta el agroecofeminismo.

Otro de los cursos será el 'laboratorio teatral para mujeres', siendo un lugar seguro para explorar el empoderamiento, la creatividad, la libertad y la autoestima a través del teatro. Además, el taller de fitoginecología supone un acercamiento práctico a los ciclos vitales de las mujeres y el uso de plantas medicinales para la salud y el autocuidado. Por último, se pondrán en práctica herramientas para combatir los miedos y desarrollar la habilidad y la certeza de expresarse públicamente.

Se ofrecerá el taller imprescindible de autodefensa feminista, dirigido a chicas jóvenes, con el objetivo de identificar violencias, compartir experiencias y aprender estrategias de respuesta. Las inscripciones están abiertas desde el 26 de septiembre a través de la web municipal, en Errota Kultur Etxea y en la mediateka municipal.

