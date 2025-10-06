La escuela de empoderamiento de Abadiño estrena programación este jueves La inauguración tendrá a las 18.30 horas en Errota Kultur Etxea y también se pondrán en práctica herramientas para combatir los miedos y desarrollar la habilidad de hablar en público

La escuela de empoderamiento de Abadiño inicia el curso con una imagen renovada y una programación llena de propuestas atractivas e innovadoras. La inauguración, abierta a toda la ciudadanía, tendrá lugar el jueves 9 de octubre a las 18.30 horas en Errota Kultur Etxea.

El público podrá conocer, de la mano de Axun y Mari Carmen, dos entrañables amigas, la programación de este curso. Además, se presentará el monólogo «Kaiting in the nigth» de la actriz Kaitin Allende, un repaso cómico y realista sobre las situaciones más surrealistas de la vida cotidiana de las mujeres y la importancia de los cuidados. El acto concluirá con un picoteo compartido.

Una programación diversa y participativa

Para renovar y fortalecer la escuela de empoderamiento, se ha creado una nueva imagen inspirada en el monte Anboto y en colores vivos, que simbolizan la cercanía y la diversidad que distinguen al proyecto.

Asimismo, la programación del curso incluye propuestas innovadoras y asequibles. Entre las novedades cabe destacar cursos como 'Acércandonos al Agroecofeminismo', que cuenta con un huerto propio. Una oportunidad para trabajar la tierra y aprender lo que aporta el agroecofeminismo.

Otro de los cursos será el 'laboratorio teatral para mujeres', siendo un lugar seguro para explorar el empoderamiento, la creatividad, la libertad y la autoestima a través del teatro. Además, el taller de fitoginecología supone un acercamiento práctico a los ciclos vitales de las mujeres y el uso de plantas medicinales para la salud y el autocuidado. Por último, se pondrán en práctica herramientas para combatir los miedos y desarrollar la habilidad y la certeza de expresarse públicamente.

Se ofrecerá el taller imprescindible de autodefensa feminista, dirigido a chicas jóvenes, con el objetivo de identificar violencias, compartir experiencias y aprender estrategias de respuesta. Las inscripciones están abiertas desde el 26 de septiembre a través de la web municipal, en Errota Kultur Etxea y en la mediateka municipal.

