Elorrio continuará con el servicio comunitario para evitar y encauzar conflictos Para una mejor convivencia en temas relacionados con animales, olores desagradables, uso inadecuado de espacios comunes, humedades, ruido excesivo, daños de responsabilidad civil o actitudes antisociales

La mayor cantidad de consultas recibidas durante estos meses han tenido relación con solucionar problemas entre el vecindario de un mismo bloque de viviendas.

Javier García Legorburu DURANGO Jueves, 9 de octubre 2025, 13:06

Por iniciativa del Ayuntamiento de Elorrio y gestionado por la asociación de mediación Argibegi, el servicio de mediación comunitaria tiene como objetivo canalizar conflictos de diversa índole relacionados, por ejemplo, con animales, olores desagradables, reparaciones y mantenimiento comunitario, uso inadecuado de espacios comunes, humedades, ruido excesivo, daños de responsabilidad civil o actitudes antisociales.

En general, la mayor cantidad de consultas recibidas durante estos meses han tenido relación con solucionar problemas entre el vecindario de un mismo bloque de viviendas. ​Para recibir el servicio, hay que solicitar cita previa por teléfono 667 70 94 17 o del correo electrónico argibegi@gmail.com. y las citas son los jueves en Iturri Kultur Etxea.​

