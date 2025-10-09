El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La mayor cantidad de consultas recibidas durante estos meses han tenido relación con solucionar problemas entre el vecindario de un mismo bloque de viviendas. E.C.

Elorrio continuará con el servicio comunitario para evitar y encauzar conflictos

Para una mejor convivencia en temas relacionados con animales, olores desagradables, uso inadecuado de espacios comunes, humedades, ruido excesivo, daños de responsabilidad civil o actitudes antisociales

Javier García Legorburu

Javier García Legorburu

DURANGO

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:06

Comenta

Por iniciativa del Ayuntamiento de Elorrio y gestionado por la asociación de mediación Argibegi, el servicio de mediación comunitaria tiene como objetivo canalizar conflictos de diversa índole relacionados, por ejemplo, con animales, olores desagradables, reparaciones y mantenimiento comunitario, uso inadecuado de espacios comunes, humedades, ruido excesivo, daños de responsabilidad civil o actitudes antisociales.

En general, la mayor cantidad de consultas recibidas durante estos meses han tenido relación con solucionar problemas entre el vecindario de un mismo bloque de viviendas. ​Para recibir el servicio, hay que solicitar cita previa por teléfono 667 70 94 17 o del correo electrónico argibegi@gmail.com. y las citas son los jueves en Iturri Kultur Etxea.​

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El motivo que ha llevado a un avión del Gobierno francés a sobrevolar Bizkaia durante horas
  2. 2

    4 detenidos y 40 identificados en una megarredada contra la venta ilegal en Cortes
  3. 3

    La jefa de producción de obra, un padre de cinco hijos, un trabajador ecuatoriano y otro guineano: las vidas sepultadas por un futuro hotel de lujo
  4. 4

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  5. 5

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian rescata la marca en el proceso concursal de Ternua
  6. 6

    «Senegal se va a quedar con nuestros atuneros»
  7. 7 La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés»
  8. 8 La tortilla de patata picante de un restaurante bilbaíno que es la segunda mejor de España
  9. 9

    Rafa Mir, procesado por agresión sexual con violencia
  10. 10

    Hamás e Israel firman una paz temporal mientras los rehenes son reunidos en puntos seguros de Gaza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Elorrio continuará con el servicio comunitario para evitar y encauzar conflictos

Elorrio continuará con el servicio comunitario para evitar y encauzar conflictos