Durango reivindicará el euskera con murales y obras literarias El Ayuntamiento invita a reflexionar sobre esta lengua a los centros escolares y vecinos y rendirá homenaje al poeta Gabriel Aresti

Javier García Legorburu Durango Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:35 Comenta Compartir

Una campaña de sensibilización y una programación cultural abierta y participativa con el objetivo de reforzar la presencia del euskera en la vida cotidiana del municipio, promover su uso y generar reflexión colectiva en torno a su valor como patrimonio común.

El Ayuntamiento de Durango, como antesala del día internacional de esta lengua el 3 de diciembre, desarrollará esta semana en distintos puntos de la villa una campaña de ambientación y participación bajo el lema 'Zer kolore du euskarak?' (¿Qué color tiene el euskera?)'. Esta iniciativa busca invitar a la ciudadanía a reflexionar y expresar, de manera creativa, qué representa para cada persona el euskera. Para ello, se instalarán dos tipos de soportes participativos. Por un lado, pancartas de papel, dirigidas principalmente al ámbito educativo y estarán presentes en centros como Landako Eskola, Zabalarra, Kurutziaga Ikastola, Maristak, Jesuitak, San Antonio, Nevers, Ibaizabal, Durango BHI, la AEK y el Udal Euskaltegia.

La importancia del color

Por otro lado, habrá buzones o cajas participativas que se colocarán en instalaciones municipales como los polideportivos Kirolak I y II, la biblioteca Bizenta Mogel, el museo, la escuela de música, Andragunea, el Servicio de Atención Ciudadana, la oficina de turismo, el espacio cultural San Agustín o el centro juvenil Intxaurrondo. A través de estos soportes, vecinos podrán responder a la pregunta '¿Qué color tiene el euskera?' utilizando palabras, frases cortas o dibujos. Las aportaciones se recogerán este viernes y serán analizadas y trabajadas posteriormente para dar forma a una imagen conjunta, mediante una dinámica que se presentará públicamente en el acto central del citado día.

La programación incluirá una declaración institucional en el euskaltegi municipal a las 11.00 horas el 3 de diciembre. Ese mismo día, a las 17.30 horas, tendrá lugar una mesa redonda en la entrada del San Agustín Kultur Gunea con la participación de diferentes profesionales y creadoras de la villa, quienes debatirán sobre los retos y oportunidades del euskera en el contexto actual.

A las 18.30, se presentará la dinámica visual 'Zer kolore du euskarak?' elaborada con las aportaciones ciudadanas recogidas durante la campaña. Esta sesión estará acompañada por la ilustradora Usue Egia y la ambientación artística del dúo Aroa Blanco y Maite Lopez. Finalmente, el 4 de diciembre, a las 19.00 horas, un espectáculo literario homenajeará la figura de Gabriel Aresti.

Reflexiones y charlas literarias en Amorebieta

Mientras, otro pueblo importante de la comarca, Amorebieta-Etxano ha organizado actividades dirigidas a personas de todas las edades y combinan ocio, cultura y participación ciudadana. El primer encuentro girará en torno a una reflexión sobre la situación sociolingüística del euskera. El miércoles 26 de noviembre, Garikoitz Goikoetxea ofrecerá una charla sobre el libro Esnatu ala Hil, recientemente publicado por Goikoetxea junto al sociólogo Iñaki Iurrebaso. El acto se celebrará en el auditorio de Zelaieta a las 19:00 horas. En esta obra se analiza la evolución del euskera, su situación actual y los retos de futuro. La charla será un espacio abierto para la reflexión y el diálogo. En la biblioteca se han puesto varios ejemplares a disposición de todas aquellas personas que quieran leer el libro.

Este domingo, se ha organizado una actividad familiar y participativa en colaboración con el grupo Goldatzen. A las 11:00 horas, las familias participantes se reunirán en el frontón Gure Kirolak, donde decorarán sus propias macetas y plantarán un pequeño árbol. A continuación, se celebrará una kalejira hasta el parque de Jauregibarria, donde se plantará el Árbol del Euskera de Zornotza. Para finalizar, se repartirá chocolate caliente entre todas las personas asistentes. Esta iniciativa combina la promoción del euskera con el respeto por la naturaleza y fomenta el encuentro entre generaciones. El miércoles 3 de diciembre, Día Internacional del Euskera, se pondrá en marcha una iniciativa innovadora en la biblioteca de Amorebieta-Etxano: la Biblioteca Humana