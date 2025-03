Durango no olvida el pasado

Javier García Legorburu DURANGO Lunes, 31 de marzo 2025, 18:59 Comenta Compartir

No olvidar nunca el pasado. Durango ha homenajeado a las 213 personas fallecidas y a todos los testigos del horror vivido el 31 de marzo de 1937, cuando la aviación legionaria italiana bombardeó y destruyó la localidad. Como cada año, se realizó una ofrenda floral en el cementerio de la localidad en su recuerdo y posteriormente se llevó a cabo el encendido del pebetero conmemorativo en el pórtico de la Iglesia de Santa María, símbolo del compromiso de la villa con la memoria, la justicia y la paz. Durante el acto, la alcaldesa, Mireia Elkoroiribe, destacó que aunque hayan pasado 88 años, el 31 de marzo sigue presente en la memoria de todos los durangueses. «No queremos olvidar lo ocurrido, porque solo recordando podemos garantizar que episodios como aquel no se repitan. Es nuestro deber transmitir esta historia a las nuevas generaciones», subrayó. Al acto institucional celebrado en Ezkurdi también asistieron la diputada foral de Promoción Económica, Ainara Basurko; la directora de Emakunde, Miren Elgarresta; y el presidente del Bizkai Buru Batzar, Iñigo Ansola, entre otros.

Este año, el homenaje puso el foco en las personas que vivieron en primera persona los bombardeos, no solo en la villa, sino también en otras localidades vecinas como Gernika. En este sentido, Mikel Aretxaga, Lidia Igor, Edita Gómez, Maite Andueza, supervivientes del bombardeo de Durango y Emilio Aperribay, del de Gernika, estuvieron presentes en el acto. «Estoy aquí como durangués y hay que recordar los tiempos que pasamos con la devastadora guerra. Tenía cuatro años cuando estallaron las bombas y he vivido toda mi vida con ese recuerdo. Esperamos que no vuelva a ocurrir por lo que hemos sufrido todos y cada uno de los vecinos», subrayó emocionado.

Ampliar La superviviente del bombardeo de Durango, Maite Andueza, en la plaza de Ezkurdi. J.G.L.

Aperribay fue testigo del bombardeo en la villa foral el 26 de abril de 1937. «Hace 88 años, Durango sufrió un despiadado ataque contra una población que vio cómo sus vidas, su presente y futuro, se desvanecieron con la furia incontrolada de unas perversas mentes. El fascismo hizo desaparecer la libertad y democracia con décadas de férrea dictadura. Hoy están presentes algunos de los que sobrevivieron a aquel ataque, representando a los que fueron asesinados de modo tan irracional», manifestó.

Petición de hermanamiento

Los supervivientes de ambos municipios reclamaron a los respectivos ayuntamientos, el hermanamiento de las dos localidades. «Al igual que en más de un centenar de municipios de Euskadi, sufrimos las consecuencias de los mismos fanáticos de la sinrazón. El desprecio a la vida de otros semejantes pone de manifiesto el sentimiento de repulsa que nos lleva a la responsabilidad de restaurar, honrar y reparar la memoria de las víctimas. No merecemos que aquello caiga en el olvido, eso sería volver a revictimizar. Los dos-Durango y Gernika- somos municipios vecinos con raíces, cultura, historia y lengua en común y fuimos atacados con planificación militar», reconoció.

Mientras, Andueza recordó a este periódico que tenía dos años cuando ocurrió la tragedia. «Nos llevaron a los cuatro hermanos a Mendaro, el pueblo de mi madre. Con el bombardeo, mi padre se quedó sin cestería y casa. Uno o dos años después de la guerra, mi padre cogió una lonja grande en Barrenkale y vinimos a Durango. Por un lado, tenía cestería y por otro lado, en la parte del río, dormíamos en literas», rememoraba. El día concluirá con el acto de recuerdo a las víctimas en Santa María, organizado por Gerediaga y Kriskitin dantza taldea.