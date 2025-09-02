Durango abrirá la plaza del Consistorio en 2026 con la demolición de Correos El Ayuntamiento transformará uno de los espacios más emblemáticos del municipio para las fiestas de San Fausto, en octubre

Javier García Legorburu DURANGO Martes, 2 de septiembre 2025, 17:26 Comenta Compartir

La plaza del Ayuntamiento de Durango, uno de los espacios más emblemáticos del municipio, será renovada y ampliada para el próximo año, con el objetivo de que esté finalizada para las fiestas de San Fausto del 2026, escenario del txupinazo que congrega siempre a miles de personas en octubre. El gobierno municipal –PNV y PSE–, derribará el antiguo edificio de Correos al descartar convertirlo en una casa de cultura tras un exhaustivo análisis de viabilidad y consultas con las autoridades competentes.

Este proyecto heredado del anterior equipo de gobierno formado por EH Bildu y Herriaren Eskubidea logró una ayuda de 1,5 millones de euros del Gobierno central. Sin embargo, jeltzales y socialistas señalaron que los informes de entidades supramunicipales indicaban que «no es apto para llevar a cabo el proyecto, dado su estado y la falta de consideración de la tramitación necesaria». El inmueble incluso llegó a ser ocupado por jóvenes del movimiento 'Kaletik Gaztetxera'.

Para llevar a cabo esta obra, el Consistorio, que fue rehabilitado y ampliado en 1945 tras los daños sufridos por el bombardeo, elegirá entre los proyectos presentados para mejorar tanto su estética como funcionalidad de una zona rodeada de comercios de ropa, establecimientos y bares. Según fuentes municipales, el espacio, de reducidas dimensiones y que estando presidida por el Ayuntamiento debería ocupar un eje central dentro del municipio, necesita una ampliación, mientras que el edificio de Correos, que está fuera de ordenación urbana, presenta importantes deficiencias.

El objeto del concurso que concluirá este viernes es obtener la mejor propuesta para llevar a cabo la demolición, respetando las normativas medioambientales y de seguridad, y al mismo tiempo, integrando la mejora. La intervención se centrará en minimizar las afecciones a los edificios colindantes y generar una solución que respete la estética y el entorno urbano. El equipo ganador podrá realizar el proyecto de ejecución y la dirección técnica de las futuras obras.

5.000 euros para el ganador

El concurso está abierto a todos los profesionales del sector y las propuestas deben enviarse a través del perfil del contratante del Consistorio. Se concederán tres premios, siendo uno de 5000 euros para el primer clasificado, y 3000 para el segundo y tercer clasificados. «Es una plaza pequeña, demasiado limitada para albergar eventos tan importantes como los San Faustos, y consideramos que una villa como Durango necesita un espacio más amplio y versátil», subrayó la alcaldesa, Mireia Elkoroiribe (PNV). Además, el fomento de la igualdad de género también será un criterio importante en la valoración de los proyectos con la inclusión de soluciones que respondan a las necesidades de los vecinos, con atención particular a los grupos más vulnerables y al trabajo de cuidado.