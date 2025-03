Desconocidos usurpan la Virgen de la Piedad en los carnavales de Durango

Javier García Legorburu DURANGO Lunes, 3 de marzo 2025, 19:08 Comenta Compartir

Los vecinos de la conocida como plaza Matute de Durango, detrás de la calle San Frantzisko, no pueden más. Los botellones y la suciedad se repiten cada fin de semana y en estos carnavales se han incrementado todavía más. Además, varios desconocidos arrancaron la figura de la Virgen de la Piedad situada en la fachada de la esquina entre Zeharkalea y Komentukale. El acto vandálico se produjo sobre las cinco y media de la madrugada del pasado sábado al domingo. Tras el aviso, la Policía Municipal la recogió y dejó en el depósito municipal. En principio está en buen estado. Este periódico contactó con establecimientos y vecinos que transitaban por la zona, pero no se habían percatado de su ausencia hasta ayer mismo.

El pasado fin de semana acudieron a la villa miles de jóvenes del resto de la comarca en transporte público y se incrementó el ruido y los botellones. «Ha sido más que otros viernes y sábados, con mucho alboroto. La Policía les dispersaba, pero al de diez minutos otra vez volvían. Orinan también en el exterior y mi pregunta es por qué no se les puede multar», añadía un residente de la plaza Matute, que hace un tiempo también vio roto el cristal de su portal. «Suele haber muchos menores bebiendo y se juntan en la plaza. Hay veces que se ponen delante de la puerta y no dejan ni pasar y entrar al portal. También hay otros que salen de la discoteca que está cerca de aquí y escuchamos gritos a todas horas. Incluso vemos trapicheos de droga», reconocía. Otra de las vecinas de la zona también reconocía que escuchó mucho ruido, con golpes a unas paredes del exterior incluidos.

Sin denuncias

Este periódico contactó con la Policía Municipal de Durango y señaló que a pesar de reforzarse el servicio, se había producido mucho botellón, con varios conatos de peleas e identificados en dichas reyertas «Se levantó a grupos de jóvenes de la zona. No obstante, no ha habido lesiones ni denuncias al respecto. Tampoco detenidos», señalaron desde la guardia urbana. Lo cierto es que no es la primera vez que suceden este tipo de actos. Hace unos meses rompieron el escaparate de una lonja y lanzaron una botella contra el cristal de una vivienda en esa misma zona. Otros usuarios también mostraron su enfado en redes sociales. «En el parque Matute y Antso Estegiz tremenda salvajada de botellón rompiendo retrovisores, subiéndose encima de los coches e incluso reventando la puerta de un garaje, pero lo más grave fue la tremenda pelea en la bolera con navajas (algo que la Policia Local indicó que no era cierto). ¿No hay una normativa sobre el botellón? ¿De quién es la responsabilidad de que los jóvenes que quieren disfrutar de esta fiesta lo puedan hacer de una manera segura?», explicaba uno de ellos.

Otra de ellas criticaba «la falta de previsión de afluencia del Consistorio, que pone en peligro nuestras calles con la inseguridad que genera. Las normativas municipales están para cumplirlas, es una vergüenza» manifestaba. En este sentido, según ha podido saber EL CORREO, el Ayuntamiento está trabajando en una ordenanza para impedir concentraciones masivas en la vía pública.