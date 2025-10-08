El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La presentación oficial tendrá lugar el próximo martes a las 18.00 horas en Iturri Kultur Etxea. E.U

Las calles de Elorrio se convertirán en un escaparate de esculturas al aire libre

Diez artistas mostrarán sus creaciones en distintos rincones del municipio dentro del proyecto de la asociación Eskuahaldunak

Leire Merino

Leire Merino

Elorrio

Miércoles, 8 de octubre 2025, 15:52

Comenta

Elorrio se prepara a fin de acoger una original propuesta artística que llenará sus calles de creatividad y materiales diversos. Entre octubre y noviembre, el grupo de artistas vasco Eskuahaldunak, en colaboración con el departamento de Cultura del Ayuntamiento, pondrá en marcha la exposición 'Eskulturak Kalean', un recorrido al aire libre que reunirá obras de diez escultores y escultoras en distintos rincones del municipio. La presentación oficial tendrá lugar el próximo martes a las 18.00 horas en Iturri Kultur Etxea, seguida de una visita guiada por los propios autores. La actividad será bilingüe.

El objetivo, según explicó el presidente de la asociación encargada de organizar el evento, Guillermo Olmo, es acercar el arte a la ciudadanía y romper las barreras de los espacios cerrados. «Existe una excesiva tendencia a trasladar todo lo referente a la cultura a los lugares interiores de las ciudades. Pero si lo pones en la calle, aunque sea temporalmente, lo verá más gente, y eso resulta muy enriquecedor», señaló

Las esculturas, elaboradas con madera, hierro, piedra, lana, poliespán, acero o hormigón, se distribuirán por diferentes puntos del casco urbano. Entre las piezas expuestas estarán Movimiento en la Tranquilidad, de Javier Pérez Fago; Hartza, de Anabel Barberena; Energia akaparadorea, de Porrillo; In Memorian, de Ramón Balerdi; Zintzilik, de Art-Ola; Usain, de Jose Angel Uberuaga; Génesis, de Guillermo Olmo; Nadadora, de Iñigo Arístegui; Amalur, de Ariel Elizondo; y Estela, de la artista local Ana Herranz.

Además, el colectivo ofrecerá un taller de escultura inspirado en las estelas de Argiñeta, abierto a «cualquier persona interesada e inquieta que quiera descubrir sus capacidades, llenar su tiempo o conocer los materiales para arreglos en su casa». Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 24 de octubre escribiendo a iturri@elorrio.eus.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  2. 2 La joven bilbaína víctima de una violación se enfrenta ahora a la «propaganda basura» de Vox
  3. 3

    Estos son los nombres de niña y niño que los padres prefieren en Euskadi
  4. 4 El Comité Técnico de Árbitros dice que el portero del Mallorca tuvo que ser expulsado por la entrada a Maroan
  5. 5 El SEPE amplía el plazo y dará medio año de margen para solicitar el subsidio una vez agotado el paro
  6. 6 ¿Cuánto dinero necesito para jubilarme tranquilo y no perder calidad de vida con mi futura pensión?
  7. 7

    El absentismo en Osakidetza escala hasta el 10,5%: 4.000 trabajadores faltan de media al día
  8. 8

    La jefa de producción de obra, un padre de cinco hijos, un trabajador ecuatoriano y otro guineano: las vidas sepultadas por un futuro hotel de lujo
  9. 9

    Ternua vende por partes su negocio para afrontar la deuda y Loreak Mendian ya tiene comprador
  10. 10

    «Hemos quitado la manilla de ventanas y puertas para que mi hija no huya ni se suicide»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las calles de Elorrio se convertirán en un escaparate de esculturas al aire libre

Las calles de Elorrio se convertirán en un escaparate de esculturas al aire libre