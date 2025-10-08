Las calles de Elorrio se convertirán en un escaparate de esculturas al aire libre Diez artistas mostrarán sus creaciones en distintos rincones del municipio dentro del proyecto de la asociación Eskuahaldunak

Leire Merino Elorrio Miércoles, 8 de octubre 2025, 15:52 Comenta Compartir

Elorrio se prepara a fin de acoger una original propuesta artística que llenará sus calles de creatividad y materiales diversos. Entre octubre y noviembre, el grupo de artistas vasco Eskuahaldunak, en colaboración con el departamento de Cultura del Ayuntamiento, pondrá en marcha la exposición 'Eskulturak Kalean', un recorrido al aire libre que reunirá obras de diez escultores y escultoras en distintos rincones del municipio. La presentación oficial tendrá lugar el próximo martes a las 18.00 horas en Iturri Kultur Etxea, seguida de una visita guiada por los propios autores. La actividad será bilingüe.

El objetivo, según explicó el presidente de la asociación encargada de organizar el evento, Guillermo Olmo, es acercar el arte a la ciudadanía y romper las barreras de los espacios cerrados. «Existe una excesiva tendencia a trasladar todo lo referente a la cultura a los lugares interiores de las ciudades. Pero si lo pones en la calle, aunque sea temporalmente, lo verá más gente, y eso resulta muy enriquecedor», señaló

Las esculturas, elaboradas con madera, hierro, piedra, lana, poliespán, acero o hormigón, se distribuirán por diferentes puntos del casco urbano. Entre las piezas expuestas estarán Movimiento en la Tranquilidad, de Javier Pérez Fago; Hartza, de Anabel Barberena; Energia akaparadorea, de Porrillo; In Memorian, de Ramón Balerdi; Zintzilik, de Art-Ola; Usain, de Jose Angel Uberuaga; Génesis, de Guillermo Olmo; Nadadora, de Iñigo Arístegui; Amalur, de Ariel Elizondo; y Estela, de la artista local Ana Herranz.

Además, el colectivo ofrecerá un taller de escultura inspirado en las estelas de Argiñeta, abierto a «cualquier persona interesada e inquieta que quiera descubrir sus capacidades, llenar su tiempo o conocer los materiales para arreglos en su casa». Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 24 de octubre escribiendo a iturri@elorrio.eus.

Temas

Elorrio