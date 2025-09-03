Amorebieta presenta una nueva guía de actividades y cursos para todos los públicos 'Zornotzan' ofrece propuestas educativas, culturales y deportivas para el periodo de septiembre a enero

Leire Merino Amorebieta Miércoles, 3 de septiembre 2025, 17:19 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Amorebieta ha puesto en marcha una nueva edición de 'Zornotzan', la programación que reúne propuestas formativas, culturales, deportivas y sociales abiertas a toda la ciudadanía. El plan estará vigente de septiembre a enero y ya cuenta con el plazo de inscripción abierto por distintos canales.

El bloque de Igualdad vuelve a ser uno de los más potentes, con sesiones centradas en el empoderamiento de las mujeres, la salud y la autosuficiencia, como los talleres sobre suelo pélvico, reparaciones domésticas o gestión emocional desde una perspectiva feminista. Todas estas actividades son gratuitas y se celebrarán en la antigua Escuela de Música, con plazas que se adjudicarán por sorteo y servicios de guardería e intérprete de lengua de signos previa solicitud.

En el ámbito del euskera, ofrece grupos de conversación, iniciativas como Kantakatilu, talleres familiares y cursos en el euskaltegi, desde nivel A1 hasta C1. En materia de Acción Social, por su parte, propone escuelas de familias y formación para personas cuidadoras.

El programa deportivo incluye natación, pilates, aquagym, gimnasia para mayores de 65 años y paseos saludables guiados. En el área cultural, Zelaieta Zentroa acogerá clases de cerámica, teatro, bailes de salón o idiomas, además de cursos puntuales de cocina navideña o estimulación cognitiva. El Nagusi Aretoa sumará propuestas relacionadas con la música, la tecnología y el ocio activo.